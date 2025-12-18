Ore 14 Sera, Delitto di Garlasco, giornata decisiva: l’incidente probatorio e il ritorno Stasi
Giornata importantissima con le conclusioni della perita Denise Albani sul DNA e sulla ricostruzione della scena del giallo di Garlasco, presente anche Alberto Stasi. Milo Infante segue gli sviluppi in Ore 14 Sera
Giornata cruciale per il caso dell’omicidio di Chiara Poggi. Poggi. Oggi il Tribunale ha esaminato le conclusioni dell’incidente probatorio affidato alla genetista super partes Denise Albani, un passaggio che potrebbe orientare la prosecuzione delle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007.
Garlasco, l’incidente probatorio
Nelle ultime settimane tra le tante teorie ha preso campo quella secondo la quale l’aplotipo Y rinvenuto nel 2007 sotto due margini ungueali della vittima presenterebbe compatibilità con la linea maschile della famiglia di Andrea Sempio. La difesa del 37enne, però, continua a sostenere che quelle tracce possano derivare dal semplice contatto con oggetti condivisi nella casa dei Poggi nei giorni precedenti al delitto.
L’udienza di oggi doveva chiarire il significato scientifico di questa compatibilità: se possa avere un valore probatorio o se debba essere considerata una traccia ambientale non determinante.
L’analisi del Ris e la mappatura in 3D della scena
Oltre al DNA, in aula è arrivata anche la relazione del Ris di Cagliari sulla Bloodstain Pattern Analysis, lo studio delle macchie di sangue che include la discussa “impronta 33”. Lo scorso 9 giugno i carabinieri sono tornati nella villetta di via Pascoli per effettuare una mappatura 3D completa.
La relazione del Ris sarà centrale per valutare la compatibilità delle diverse ipotesi investigative formulate negli ultimi anni.
Ore 14 Sera dedica la puntata alla giornata in Tribunale
Gli sviluppi dell’udienza troveranno spazio anche in tv. Ore 14 Sera, il talk serale di Milo Infante su Rai 2, dedicherà gran parte della puntata alla giornata giudiziaria. Il tutto anche in considerazione del clamoroso ritorno al centro dell’attenzione di Alberto Stasi che si è presentato in tribunale, senza parlare con i giornalisti, ma per fornire una dichiarazione insieme ai suoi avvocati e assistere a tutti gli approfondimenti dei tecnici.
Il programma affronterà anche un altro caso molto discusso: la vicenda della “famiglia nel bosco”, con ospiti ed esperti.
Un caso che dopo 18 anni cerca ancora risposte
A quasi diciotto anni dall’omicidio di Chiara Poggi, il caso continua a presentare molte zone d’ombra. La dinamica dell’aggressione, l’esatta sequenza temporale e il movente restano punti irrisolti.
L’udienza di oggi potrebbe rappresentare un passaggio significativo per capire in quale direzione si muoveranno le indagini nel 2026.