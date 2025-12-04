Ore 14 Sera, anticipazioni: gli aggiornamenti su Garlasco e gli altri casi trattati da Milo Infante

Il delitto di Garlasco resta il cuore pulsante della nuova puntata di Ore 14 Sera, in onda oggi alle 21.20 su Rai 2 subito dopo il notiziario.

Ore 14 Sera alle 21.20 su Rai Due

Milo Infante e i suoi ospiti torneranno sugli ultimi, delicatissimi sviluppi dell’indagine sulla morte di Chiara Poggi, a pochi giorni dall’udienza del 18 dicembre che dovrà fare chiarezza sulle conclusioni dell’incidente probatorio affidato alla genetista Denise Albani.

In studio verranno ripercorse le indiscrezioni sulla perizia: il DNA maschile sotto e sulle unghie di Chiara, finora ritenuto troppo degradato per identificare qualcuno, sarebbe compatibile con la linea paterna di Andrea Sempio. Un elemento che alimenta il dibattito su quanto queste tracce possano o meno incidere sulla condanna definitiva di Alberto Stasi. Al centro della discussione anche le foto inedite che ritrarrebbero Sempio davanti alla villetta di via Pascoli il 13 agosto 2007, materiale emerso di recente e diventato subito oggetto di confronto mediatico.

Un nuovo equilibrio in studio dopo l’addio di Roberta Bruzzone

La serata segna anche una novità importante nella squadra di Ore 14 Sera: Roberta Bruzzone non fa più parte del parterre fisso del programma. Dopo le recenti questioni sulle letture del caso Garlasco, la criminologa – così come lei stessa ha chiarito recentemente sui social con una dichiarazione – non siederà in studio e il confronto sulle perizie, sul DNA e sulle ricostruzioni processuali verrà affidato ad altri esperti. Una scelta che cambia inevitabilmente gli equilibri del talk, ma che promette comunque un dibattito acceso, tra chi vede nelle nuove analisi genetiche un possibile punto di svolta e chi invita alla prudenza in attesa degli atti ufficiali.

Gli altri casi e dove vedere Ore 14 Sera

Non ci sarà solo Garlasco nella scaletta di questa sera. Il programma tornerà a occuparsi anche del caso di Liliana Resinovich, con il giallo dei sacchi neri che riporta l’attenzione sulle nuove dichiarazioni raccolte in Questura e sul ruolo del marito Sebastiano Visintin.

Ore 14 Sera andrà in onda su Rai 2 alle 21.20 e sarà disponibile in diretta streaming e poi on demand su RaiPlay, dove sarà possibile rivedere integralmente la puntata e recuperare asnche tutti gli approfondimenti delle settimane precedenti.