Ore 14 cambia orario: perchè slitta il programma di Milo Infante
Il programma di Milo Infante, Ore 14, subirà una piccola modifica: quando e perchè
Nel pomeriggio di Rai2 è in arrivo una piccola modifica di palinsesto che coinvolge uno dei programmi più riconoscibili della rete, come riportato da Davidemaggio.
“Ore 14”, il talk di approfondimento condotto da Milo Infante, si prepara infatti a cambiare collocazione oraria per fare spazio a un nuovo progetto editoriale destinato ad aprire la fascia pomeridiana.
Nonostante gli ascolti solidi e una formula ormai rodata, la trasmissione subirà un leggero slittamento a partire da lunedì 9 marzo 2026.
Rai2, arriva anche Tommaso Cerno
Alla base della scelta c’è l’arrivo su Rai2 di “2 di Picche”, la nuova striscia quotidiana guidata dal giornalista Tommaso Cerno, che occuperà proprio l’inizio del pomeriggio televisivo.
La soluzione individuata è stata quella di posizionare “2 di Picche” alle 14.00, affidandogli l’apertura del pomeriggio della rete. Di conseguenza, “Ore 14” inizierà alle 14.05, con un ritardo di pochi minuti rispetto all’orario abituale.
Nelle prossime settimane entrerà in scena anche un altro protagonista storico della programmazione Rai: il grande ciclismo. La messa in onda della Tirreno-Adriatico comporterà infatti una riduzione della durata di “Ore 14”, che dovrà cedere la linea a Rai Sport in anticipo.
Si tratta di una convivenza ormai abituale per il talk di Infante, che ogni primavera deve adattarsi alla presenza delle principali competizioni ciclistiche.
Un successo sempre più consolidato per Milo Infante
“Ore 14” continua a rappresentare un punto fermo nel daytime di Rai2. Il programma ha costruito negli anni una comunità di spettatori fedele grazie a un racconto della cronaca attento e rispettoso, capace di affrontare temi spesso delicati con rigore giornalistico ma con un linguaggio accessibile.