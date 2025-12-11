Ore 14, anticipazioni e ospiti di stasera 11 dicembre: Garlasco, nuova svolta in arrivo?

Ore 14 Sera torna oggi in prima serata su Rai 2 – ore 21.20 al termine del TG2, con una nuova puntata a forte trazione true crime. Milo Infante dedicherà infatti quasi interamente il suo appuntamento serale al delitto di Garlasco, uno dei casi più discussi della cronaca nera italiana, a 18 anni dall’omicidio di Chiara Poggi.

Ore 14 sul delitto di Garlasco

Lo studio di Rai 2 torna punto di riferimento in cui provare a rimettere in fila i tasselli di un’indagine riaperta, che oggi ha come nuovo indagato Andrea Sempio. L’obiettivo del programma è accompagnare il pubblico verso l’udienza chiave del 18 dicembre, quando la perita super partes Denise Albani esporrà le sue conclusioni sull’incidente probatorio.

DNA, mappa 3D e Bloodstain Pattern Analysis

Al centro della serata ci sono soprattutto gli accertamenti scientifici più recenti. Le anticipazioni parlano ancora delle tracce di DNA trovate sotto le unghie di Chiara Poggi, considerate compatibili con la linea familiare maschile di Sempio, e del lavoro del Ris di Cagliari sulla Bloodstain Pattern Analysis, l’analisi delle macchie di sangue che punta a chiarire dinamica e posizione dell’aggressore.

Garlasco, la mappa tridimensionale

In questo quadro rientra anche la mappatura in 3D della villetta di via Pascoli: lo scorso 9 giugno i carabinieri sono tornati sulla scena del crimine per rilevare ogni dettaglio degli ambienti, così da collegare dati genetici, tracce ematiche e possibile ricostruzione del colpo.

Intercettazioni, alibi e telefonate: gli altri nodi in discussione

In campo non ci sono solo le perizie. Infante e i suoi ospiti tornano su vecchie e nuove intercettazioni, sull’alibi di Sempio e sullo scontrino di Vigevano, sulle cartelle informatiche del pc di Chiara e, soprattutto, sulle telefonate fatte dal giovane nei giorni precedenti il delitto, ritenute ancora oggi uno snodo delicato della vicenda.

In studio è atteso un parterre composto da avvocati penalisti, criminologi, consulenti tecnici ed esperti di procedura, oltre a giornalisti di cronaca giudiziaria, chiamati a spiegare in modo comprensibile il peso delle nuove prove e le possibili ricadute sull’iter giudiziario.

Dove vedere Ore 14 Sera

L’appuntamento con Ore 14 Sera è per stasera alle 21.20 su Rai 2. La puntata sarà disponibile anche in streaming e on demand su RaiPlay, per chi vorrà recuperare l’approfondimento sul caso di Garlasco e seguire passo dopo passo l’avvicinamento all’udienza del 18 dicembre.