Oltre il Festival di Sanremo, le cronache di questi giorni ci portano in due luoghi: i luoghi Brexitiani, tra i palazzi di Buckingham Palace e a Santa Barbara a Los Angeles. Da una parte abbiamo la residenza ufficiale della Regina Elisabetta, dall’altra la villa in cui il Principe Harry d’Inghilterra e sua moglie la Duchessa di Sussex Meghan Markle si sono trasferiti (e che si dice sia costata la bellezza di 10 milioni di Dollari.

Si parla nuovamente delle beghe tra il palazzo reale e la coppia per via di un’importante intervista rilasciata alla Signora – con la S maiuscola – dell’intrattenimento in America: Oprah Winfrey in uno special intitolato CBS presents Oprah with Meghan and Harry. Facile intuire che questa intervista sarà trasmessa dalla CBS oltreoceano domenica 7 marzo, dalle ore 20 alle 22 e da noi?

Sky Italia ha annunciato di essersi assicurata i diritti per la trasmissione dell’intervista esclusiva in chiaro martedì 9 marzo, alle ore 21.30, su TV8 (la distribuzione internazionale è affidata a ViacomCBS Global Distribution Group).

L’intervista sarà divisa in due parti: nella prima la Winfrey parlerà con Meghan. Saranno affrontati diversi argomenti. Dal suo ingresso nella famiglia reale, al matrimonio, la maternità, il suo impegno filantropico e di come abbia gestito la sua vita sotto un’intensa pressione pubblica.

In un secondo momento, ad Oprah e Meghan si aggiungerà il Principe Harry e si parlerà del loro trasferimento negli Stati Uniti e delle speranze e dei sogni per il futuro della loro famiglia in espansione.

Dunque appuntamento con lo special prodotto da Harpo Productions. I produttori esecutivi sono Terry Wood e Tara Montgomery, affiancati da Brian Piotrowicz.

Nel 2020 la coppia fu protagonista di una royal saga trasmessa da La5 che raccontò la decisione della coppia di uscire dalla Casa Reale britannica alla luce della loro decisione: rinunciare al loro titolo reale e di trasferirsi in Canada.