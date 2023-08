Oppenheimer, su Sky Documentaries la storia della bomba atomica

In concomitanza con l’uscita sul grande schermo di Oppenheimer, la nuova pellicola di Christopher Nolan, il documentario To End All War: Oppenheimer & The Atomic Bomb, in esclusiva su Sky Documentaries il 22 agosto alle 21.15 , in streaming su NOW e disponibile anche on demand, ripercorre la vera storia di J. Robert Oppenheimer, un uomo che ha vissuto con tormento l’arma che ha contribuito a progettare, ovvero la bomba atomica, che ancora oggi domina la geopolitica mondiale e minaccia l’umanità (anche in occasione della guerra in Ucraina).

Il Progetto Manhattan – il programma di ricerca in ambito militare che portò alla realizzazione delle prime bombe atomiche nel corso della Seconda guerra mondiale, per conto di Stati Uniti, Regno Unito e Canada – ha segnato infatti una svolta decisiva non solo nell’esistenza di J. Robert Oppenheimer, ma per chiunque.

Scelto per la direzione del laboratorio di Los Alamos, Oppenheimer portò a termine il Trinity test nel deserto del New Mexico il 16 luglio 1945. L’avvenuta detonazione della prima bomba atomica fu per lui un momento di apparente trionfo. Ma se il primo fungo atomico mai visto avvolgeva il cielo prima dell’alba, Oppenheimer vide davanti a sé un potere distruttivo, di grandezza quasi soprannaturale. Come dichiarò in seguito, sentì di essere diventato “la Morte, il distruttore di mondi…” e la sua vita da allora non fu più la stessa.

Dopo aver pensato alle deleterie conseguenze di questa invenzione, l’uomo cadde in una profonda disperazione e divenne la voce della coscienza morale di una civiltà che improvvisamente aveva conquistato la possibilità di autodistruggersi. Il documentario si serve di ricostruzioni storiche e scientifiche e dei commenti di Christopher Nolan, Bill Nye, il nipote Charles Oppenheimer, il sopravvissuto di Hiroshima Hideko Tamura e tanti altri.

