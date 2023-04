Only Fun – Comico Show 3, i Gemelli di Guidonia a TvBlog: “Giocheremo con i cantanti immaginati in diverse situazioni. Fiorello? Lo sentiamo sempre”

Only Fun – Comico Show, il programma dedicato al buonumore condotto dai PanPers ed Elettra Lamborghini, torna stasera alle 21.25 su Nove con la terza edizione.

Per l’occasione TvBlog ha intervistato i Gemelli di Guidonia, trio vincitore dell’edizione e del torneo di Tale e Quale Show 2021 composto dai fratelli Acciarino (Pacifico, Gino ed Eduardo) lanciato da Fiorello nel suo Viva Raiplay!, al debutto nella trasmissione del canale Warner Bros – Discovery.

Gemelli di Guidonia, cosa dobbiamo aspettarci da voi in questa edizione?

Ma niente di particolare (ridono). A parte i soliti balletti che facciamo, non vi fate proprio aspettative. Non vale proprio la pena. Non vogliamo avere ‘sta pressione. Cambiate canale. Invece no, ci sono delle cose nuove, novità. Abbiamo praticamente costruito dei pezzi da zero, molte sono delle cose ad hoc per Only Fun, quindi sono tante novità. Giochiamo un po’ con i personaggi della musica attuali, notizie attuali. Sicuramente siamo sull’attualità e come nostro stile la musica è il filo conduttore dei nostri sketch e cantanti anche immaginati in diverse situazioni.

La vostra popolarità è esplosa grazie a Fiorello. Che rapporto avete con lui, vi sentite, vi ha detto qualcosa prima di partecipare a Only Fun – Comico Show?

Noi siamo sempre a contatto con Rosario, è un po’ il nostro padre artistico, quindi c’è un bellissimo rapporto. Di Only Fun lui ci segue, ogni cosa, vede quello che facciamo, quindi ci confrontiamo. Anche prima di Tale e Quale che è un altro programma che abbiamo fatto lui ci dava anche dei consigli oppure anche cose che gli erano piaciute, alcune meno, quindi sì, lui ci segue sempre. Tra noi è rimasto un rapporto di amicizia.

Un bilancio della vostra esperienza in Tale e Quale Show.

Beh, che dire a parte la vittoria. Già partecipare per noi è stato un grande piacere e un grande onore, poi vincere l’edizione e anche il torneo è stato una cosa grandiosa perché comunque noi eravamo i più sconosciuti tra quelli che stavano partecipando e quindi ha tirato fuori delle cose da ognuno di noi tre che … Per esempio, io (Pacifico) ho fatto Orietta Berti, sinceramente qualche mese prima di iniziare l’edizione di Tale e Quale dicevo ‘Orietta Berti? Io devo fare Orietta Berti? e invece ho fatto Orietta Berti. Lui ha fatto Achille Lauro (Pacifico indica Eduardo), Fedez (Gino), però abbiamo fatto anche tantissimi altri gruppi, quindi quello che ha dato Tale e Quale Show – oltre al percorso di crescita ovviamente – è stato singolarmente averci aiutato a tirar fuori che non sapevamo di avere, questo sicuramente.

Segue un saluto musicale per i lettori di TvBlog.