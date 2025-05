Oltre il Paradiso: trama, cast e quanti episodi sono. Tutto sullo spin off di Delitti in Paradiso

Ha debuttato mercoledì scorso (21 maggio) nella seconda serata di Rai 2: parliamo di Oltre il Paradiso, lo spin-off del crime drama Delitti in Paradiso. La serie britannica (Beyond Paradise nell’originale) è un prodotto dell’alleanza tra BBC e BritBox. Nel Regno Unito è stata trasmessa da febbraio 2023.

Oltre il Paradiso, serie creata da Robert Thorogood, è ambientata nell’immaginaria città di Shipton Abbott. Nel nostro Paese la prima stagione è andata in onda su Canale 5 a partire dal 23 agosto. Su Rai 2 va in onda la prima visione assoluta della quattordicesima stagione di Delitti in paradiso e a seguire Oltre il Paradiso. Ecco quello che c’è da sapere su trama, cast e il numero di episodi dello spin-off della serie madre.

Oltre Il Paradiso, trama del crime drama in onda su Rai 2

Nella serie in onda su Rai 2 torna al centro dell’azione l’ispettore Humphrey Goodman. Insieme alla fidanzata Martha Lloyd l’ispettore lascia Londra per trasferirsi nella tranquilla Shipton Abbott, città natale di Martha, vicina alla costa del Devonshire. Una volta rientrata a Shipton Abbott, Martha realizza il suo sogno: gestire un proprio ristorante, mentre Humphrey entra nelle forze di polizia locali. Il cambiamento di città però mette a dura prova il loro rapporto.

Il protagonista è l’ispettore Humphrey Goodman, che in Delitti in Paradiso prende il testimone dell’ispettore londinesi Richard Poole quando questi viene assassinato. Il detective qui è in compagnia di Martha, pronta a inaugurare il suo nuovo ristorante sul mare. Lui invece indossa la divisa delle forze di polizia locali. Il loro arrivo mette scompiglio a Shipton Abbott.

Martha è impegnata nel tentativo di trasformare in lavoro la sua grande passione culinaria. Humphrey invece deve fare i conti con una nuova e eterogenea squadra di colleghi, dove trova vari tipi umani. C’è il tipo metodico (PC Kelby Hartford), l’irriverente (DS Esther Williams) e la personalità schietta (Margo Martins, collega in ufficio). Ogni puntata vede intrecciarsi vecchi e nuovi volti, mentre il team di poliziotti è costretto ad affrontare i casi più curiosi e complessi.

Il primo episodio di Oltre il Paradiso trasporta gli spettatori tra le viuzze di Shipton Abbott, tra le quali aleggia la voce di una presunta strega. Quella stessa sera un raccapricciante ritrovamento alimenta di nuovo antiche credenze: un animale sacro alle tradizioni del posto viene trovato morto. Insieme al macabro ritrovamento riaffiora la leggenda su una maledizione custodita nel bosco dietro al paese. Humphrey deve mettere in campo tutta la sua abilità per decifrare gli indizi. Presto la sua ricerca si trasforma in una sorta di duello tra scienza e folklore. Alla fine astuzia e sensibilità si riveleranno decisive per investigatore

Cast e puntate di Oltre il Paradiso

Humphrey Goodman, protagonista dello spin-off di Delitti in Paradiso, ha il volto di Kris Marshall, attore britannico classe 1973 diventato popolare per aver recitato in film come Love Actually – L’amore davvero, Il mercante di Venezia e Un matrimonio all’inglese. Nella parte di Martha Lloyd c’è Sally Bretton (1980), nota per aver interpretato il ruolo di Lucy Adams nella sitcom televisiva della BBC Not Going Out dal 2007.

Completano il cast Zahra Ahmadi, Dylan Llewellyn, Felicity Montagu, Barbara Flynn. La prima puntata di Oltre il Paradiso è andata in onda su su Rai 2 mercoledì 21 maggio 2025, dalle 22.30. Inoltre gli episodi sono visibili in live streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay. La prima stagione di Oltre il Paradiso è composta da 6 episodi.