Olimpiadi Milano-Cortina 2026 in tv: la programmazione completa della Rai | Cosa salta su Rai 1 e Rai 2

La Rai si prepara all’appuntamento con le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, che dal 6 al 22 febbraio rivoluzioneranno completamente i palinsesti dell’azienda di viale Mazzini. Rai 2 diventerà la “rete olimpica” con una copertura no-stop di tutte le gare in diretta, mentre la cerimonia d’apertura del 6 febbraio andrà in onda su Rai 1 annullando per una sera l’appuntamento quotidiano con Affari Tuoi e Cinque Minuti, la rubrica di Bruno Vespa.

Cerimonia d’apertura Olimpiadi su Rai 1

Cominciamo dalla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Invernali che sarà trasmessa in diretta su Rai 1 venerdì 6 febbraio a partire dalle ore 19.50 dallo stadio San Siro di Milano. L’evento, che durerà circa tre ore e stravolgerà completamente il palinsesto della rete ammiraglia. Il TG1 della sera verrà anticipato e andrà in onda in forma ridotta per cedere la linea proprio a San. Siro mentre salteranno sia Cinque Minuti di Bruno Vespa che Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino. Il game show dell’access riprenderà regolarmente dalla sera successiva.

La telecronaca della cerimonia sarà affidata ad Auro Bulbarelli, vicedirettore di Rai Sport, e allo scrittore Fabio Genovesi. Per la prima volta nella storia olimpica, la sfilata degli atleti avverrà in luoghi diversi: oltre a Milano saranno coinvolti Predazzo, Livigno e Cortina, dove verrà acceso un secondo braciere. Bulbarelli ha anticipato che “ci sarà una sorpresa clamorosa del capo dello Stato, Sergio Mattarella, paragonabile a quanto avvenuto a Londra 2012 con la regina Elisabetta e James Bond”.

Rai 2 diventa rete olimpica: cosa salta dal 6 al 22 febbraio

Dal 6 al 22 febbraio, Rai 2 sarà completamente trasformata in rete olimpica con una programmazione dedicata esclusivamente ai Giochi. L’unico spazio che resterà invariato sarà quello del TG2. A farne le spese saranno Milo Infante con Ore 14 e Pierluigi Diaco con Bella Ma’, entrambi costretti a una lunga pausa forzata fino alla fine dei giochi per lasciare spazio alla diretta delle gare olimpiche.

La giornata olimpica su Rai 2 inizierà ogni mattina alle 8.45 (8.30 nel weekend) con Mattina Olimpica condotto da Tommaso Mecarozzi. Ospite fisso sarà l’ex oro olimpico di Torino 2006 nello sci di fondo Pietro Piller Cottrer, mentre si alterneranno in studio numerose ex atlete della squadra azzurra di sport invernali e Barbara Pedrotti.

Il TG Olimpico in quattro edizioni giornaliere

Durante la giornata andranno in onda quattro edizioni del TG Olimpico, un notiziario breve che riassumerà risultati, classifiche e medagliere in tempo reale. Gli appuntamenti sono previsti indicativamente alle 11.30, 15.00, 17.00 e 19.00. Le dirette delle gare dalle varie sedi olimpiche inizieranno dalle 9 del mattino.

Casa Italia avrà tre sedi, tutte gestite direttamente dal Coni: la principale sarà nel Palazzo della Triennale a Milano con il vicedirettore di Rai Sport Marco Lollobrigida, a Cortina gestirà i collegamenti Alessandro Antinelli, mentre a Livigno sarà presente la giornalista della TGR Alice Monni.

Notti Olimpiche chiude la programmazione

Ogni sera attorno alle 22.45, terminata la diretta delle gare, andrà in onda Notti Olimpiche condotto da Sabrina Gandolfi. Ospiti fissi in studio saranno Paolo De Chiesa, per anni voce della RAI sullo sci, il giornalista Xavier Jacobelli, la fondista Stefania Belmondo e lo slalomista Giuliano Razzoli, oro in slalom speciale a Vancouver 2010. Tra gli altri ex campioni presenti nei vari studi Rai: Deborah Compagnoni, Isolde Kostner, Manuela Di Centa e Carolina Kostner.

Notti Olimpiche durerà circa 75 minuti dal martedì al venerdì, mentre sarà leggermente più breve (60 minuti) nel weekend e il lunedì per lasciare spazio alle rubriche calcistiche tradizionali come Il Sabato al 90°, La Nuova DS e Il Processo al 90°, che non si fermeranno durante i Giochi.

Durante la notte, Rai 2 trasmetterà un best of della giornata precedente fino alle 8 di mattina. Nel pomeriggio troverà spazio anche un breve quiz-show realizzato da Gabriele Corsi a Livigno.

Cerimonia di chiusura domenica 22 febbraio

L’ultimo giorno, domenica 22 febbraio, dopo la finale del torneo maschile di hockey ci sarà una puntata speciale di Notti Olimpiche dalle 17 alle 20 per rivedere i momenti indimenticabili di questa edizione. Alle 20 inizierà la cerimonia di chiusura dall’Arena di Verona, ancora con le voci di Auro Bulbarelli e Fabio Genovesi.

In caso di concomitanza di eventi, oltre a Rai 2 si accenderà anche Rai Sport HD (canale 58) per quattro ore al giorno. L’intera programmazione sarà disponibile on demand su RaiPlay, mentre Rai Radio 1 diventerà anch’essa “rete olimpica” con il racconto minuto per minuto su Radio1 Sport e RaiPlay Sound.