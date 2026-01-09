Olimpia Milano-Efes stasera in tv: orario, dove vederla e situazione della squadra

L’Olimpia arriva a uno degli appuntamenti più significativi della sua stagione europea con il morale altissimo dopo il prestigioso successo ottenuto ad Atene contro il Panathinaikos, una vittoria che assume ancora più valore considerando le pesanti assenze con cui Milano si era presentata in Grecia.

Dopo Atene c’è l’Efes Istanbul

Senza Quinn Ellis e Shavon Shields, oltre agli altri infortunati, la squadra di coach Peppe Poeta ha risposto con orgoglio e coraggio, imponendosi per la seconda volta in un mese contro i campioni d’Europa in carica. Per l’Olimpia è stata la quinta vittoria esterna della stagione, un risultato che ha portato il bilancio in equilibrio, a 10 vittorie e 10 sconfitte nelle prime 20 giornate.

I rientri e la situazione dell’organico

Per la sfida contro l’Efes, Milano recupera alcuni pezzi importanti. Dopo cinque partite di assenza tornerà Leandro Bolmaro, anche se con un minutaggio ridotto per cautela, mentre sarà sicuramente a disposizione Shavon Shields per dare più tono e fisicità al reparto esterni. Decisione in mattinata dopo lo shoot-around invece per Quinn Ellis.

“È una partita importantissima, come sempre in EuroLeague, in più cade in un giorno particolare per il nostro club e, davanti ai nostri tifosi, vogliamo giocare una partita intensa e dare continuità a quello che abbiamo costruito ad Atene” – ha dichiarato coach Peppe Poeta in conferenza stampa – “sappiamo però di affrontare una squadra come l’Efes che vale molto più di quanto dica la classifica, per cui andremo in campo consci delle difficoltà dell’impegno”.

L’Efes: squadra in crisi ma pericolosissima

L’Anadolu Efes si presenta a Milano in una situazione di classifica complicata, reduce da quattro sconfitte consecutive che l’hanno relegata al terz’ultimo posto. Ma come sottolineato da Poeta, la classifica non rispecchia minimamente il livello dell’organico a disposizione di coach Pablo Laso, subentrato a Igor Kokoskov rispetto alla partita di andata. Rispetto a quella sfida, vinta dall’Olimpia 97-93 dopo due tempi supplementari, l’Efes ha anche modificato alcuni pezzi del mosaico, tra cui l’innesto di Saben Lee dall’Olympiacos per dare verve al reparto guardie.

Della storica squadra che ha giocato tre finali di Eurolega, due delle quali vinte, rimangono le guardie Shane Larkin (15.8 punti di media) e Rodrigue Beaubois, entrambi condizionati da problemi fisici.

Efes Istanbul: i rischi

La stella della squadra è Nick Weiler-Babb, un all-around completo che difende forte (1.6 palle rubate), cattura 3.9 rimbalzi, distribuisce 5.2 assist e segna 9.3 punti a partita con il 41.5% da tre. Altri elementi di spicco sono il nazionale francese Isaia Cordinier (11.5 punti), Jordan Loyd (9.9 punti), PJ Dozier (9.1 punti, autore di 34 punti all’andata prima di infortunarsi), il nazionale turco Ercan Osmani (11.6 punti con il 40.8% da tre) e Vincent Poirier, rientrato da poco dall’infortunio ma già capace di produrre 10 punti e 4.4 rimbalzi in 20 minuti.

Per l’Olimpia sarà fondamentale dare un significato alla vittoria di Atene ripetendosi contro una squadra costruita per vincere il titolo ma che sta vivendo una stagione travagliata. Un successo permetterebbe a Milano di tornare sopra il 50% di vittorie e fare un passo importante verso l’obiettivo play-in.

Dove vederla in TV e in streaming

Allianz Cloud che si annuncia molto affollato, anche se nelle ultime settimane la tifoseria organizzata dell’Olimpia si è fatta sentire poco dopo lo scioglimento del suo gruppo portante. Il tutto in una serata speciale per la festa dei 90 anni del club milanese. Olimpia Milano-Anadolu Efes Istanbul si gioca stasera venerdì 9 gennaio alle ore 20.30 all’Allianz Cloud di Milano. Diretta tv in esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket dalle 20:30, con prepartita dalle 20. Streaming su NOW. Arbitri: Sasa Pukl (Slovenia), Saso Petek (Slovenia), Alberto Baena (Spagna).