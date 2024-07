La partita valida per la quinta giornata delle qualificazioni agli Europei 2025 andrà in onda su Rai Sport, venerdì 12 luglio, alle ore 20:45.

In quest’estate ricca di eventi sportivi, torna anche il calcio femminile con due appuntamenti riguardanti le UEFA Women’s Euro 2025 qualifying, le qualificazioni al prossimo campionato europeo che si giocherà in Svizzera nel 2025.

La prima partita che le azzurre selezionate dal commissario tecnico Andrea Soncin giocheranno vedrà l’Olanda come avversaria. La partita, valevole per il quinto turno delle qualificazioni agli Europei, si giocherà venerdì 12 luglio 2024, a partire dalle ore 20:45, al Fortuna Sittard Stadion di Sittard, in Olanda. Il prossimo 16 luglio, invece, le azzurre affronteranno in casa, precisamente a Bolzano, la Finlandia.

Per quanto concerne la situazione in classifica nel Gruppo 1 della Lega A, l’Olanda guida la classifica con 7 punti, seguita da Italia e Norvegia con 5 punti. Chiude la classifica la Finlandia con 4 punti. L’Italia, però, al momento, è terza in classifica per via della differenza reti e solamente le prime due nazionali di ogni raggruppamento della Lega A otterranno la qualificazione diretta alla fase finale dell’europeo.

Il quinto turno è favorevole, sulla carta, per la Norvegia, che affronterà la Finlandia, ma le azzurre hanno già battuto l’Olanda all’andata, nella partita giocatasi lo scorso 5 aprile a Cosenza, terminata con il risultato di 2-0 (gol di Giacinti e Bonfantini).

Le azzurre dovrebbero scendere in campo con un 4-4-2 con la milanista Giuliani in porta e la linea difensiva composta da Bartoli (Roma), Lenzini (Juventus), Linari (Roma) e Di Guglielmo (Roma); a centrocampo, dovrebbero giocare Bonansea (Juventus), Giugliano (Roma), Caruso (Juventus) e la 17enne in forza al Barcellona, Dragoni; coppia d’attacco, infine, composta dalla romanista Giacinti e dalla juventina Bonfantini, citate in precedenza.

Di seguito, tutti i dettagli su come vedere la partita in diretta tv.

Olanda-Italia, femminile: in tv

Olanda-Italia andrà in onda in diretta su Rai Sport a partire dalle ore 20:45 (il collegamento avrà inizio alle ore 20:30). La partita sarà visibile anche in streaming su RaiPlay.