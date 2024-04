O.J. Simpson, ex campione di football americano e attore, noto soprattutto per il caso che porta il suo nome, che ha ispirato varie opere televisive e cinematografiche, è morto all’età di 76 anni, al termine di una battaglia contro il cancro. La notizia è stata ufficializzata da un comunicato diffuso dai suoi familiari.

Nel 1994, O.J. Simpson fu accusato dell’omicidio della sua ex moglie, Nicole Brown, e dell’amico Ronald Lyle Goldman. Nel 1995, l’America si fermò davanti alla tv per assistere in diretta al verdetto del tribunale che assolse l’ex giocatore di football. Due anni dopo, O.J. Simpson fu giudicato colpevole nella causa civile intentata dalle famiglie delle vittime. Dal punto di vista televisivo, rimase nella storia anche l’inseguimento andato in onda in diretta tv, seguito da circa 95 milioni di telespettatori (la NBC interruppe anche vari eventi sportivi per trasmetterlo), durante il quale Simpson, in fuga con l’amico ed ex compagno di squadra Al Cowlings (a cui puntò un’arma alla testa), minacciò più volte il suicidio fino a decidere di arrendersi.

Nel 2008, invece, Simpson è stato condannato a 33 anni di carcere per rapina e sequestro di persona e dal 2017 aveva iniziato a scontare gli anni seguenti in libertà vigilata.

O.J. Simpson intraprese una carriera nello spettacolo come attore soprattutto dopo il ritiro agonistico ma ebbe qualche esperienza recitativa anche durante la carriera sportiva.

Per quanto riguarda la tv, ha recitato nella miniserie Radici, andata in onda nel 1978 su Rai 2, è apparso nei programmi Juiced, dedicato a candid camera, e Saturday Night Live e ha anche lavorato come commentatore sportivo per Monday Night Football e NFL on NBC.

Il caso O.J Simpson: serie tv e film

Come scritto in apertura, il caso O.J. Simpson ha ispirato serie tv e film.

La prima stagione di American Crime Story, infatti, intitolata Il caso O.J. Simpson, riguardò proprio la figura di O.J. Simpson e del precitato lungo processo per duplice omicidio. O.J. Simpson fu interpretato dal premio Oscar Cuba Gooding Jr.. La serie fu trasmessa negli Stati Uniti nel 2016 e in prima tv in Italia nel 2017, su Fox Crime. La serie vinse 9 Primetime Emmy Awards e 2 Golden Globe. La parte di Robert Kardashian, l’avvocato che difese O.J. Simpson e suo amico (padre delle tre sorelle Kardashian, Kim, Kourtney e Khloé, protagoniste di molti reality, uno fra tutti Al passo con i Kardashian), fu interpretata da David Schwimmer, famoso nel mondo grazie a Friends.

Il processo a O.J Simpson ispirò anche la serie The Fix, ispirata in parte alla vita di Marcia Clark che fu avvocato dell’accusa al processo. La serie andò in onda nel 2019 su Canale 5.

Anche il film del 2008, La notte non aspetta, con Keanu Reeves, Forest Whitaker e Hugh Laurie, fu ispirato a questo caso così come il documentario O.J.: Made in America che, nel 2016, vinse il Premio Oscar come Miglior Documentario.