Ofelia Passaponti: chi è la valletta di Amadeus a La Corrida

Durante ‘La Corrida’, lo show condotto da Amadeus su Nove e prodotto da Banijay Italia e Corima, i cosiddetti “dilettanti allo sbaraglio”, sono introdotti sul palco da Ofelia Passaponti e Alfonso Iannotta. A loro spetta l’arduo compito di presentare le loro stravaganti esibizioni.

Come sempre, grande importanza all’interno de “La Corrida” lo avrà il pubblico in studio che tra applausi, campanacci, fischietti e pentole dimostrerà se ha gradito o meno le varie esibizioni non appena il semaforo diventerà verde. Il vincitore porterà a casa la vittoria morale del “più acclamato”. In studio il capopopolo avrà un ruolo fondamentale nel ripescaggio di un concorrente che avrà accesso alla finale. Nell’ottava e ultima puntata verrà eletto il vincitore di una stagione che si preannuncia all’insegna di ironia, divertimento ed emozioni.

Tra cantanti, barzellettieri, ballerini, comici, imitatori, maghi e poeti, in questa nuovissima edizione dello storico varietà sarà rappresentata un’Italia pura e verace, grazie appunto a protagonisti comuni che l’indomani torneranno ognuno alla propria vita dopo essere stati protagonisti per una notte…

In attesa del nuovo appuntamento con il varietà in onda sul Nove, conosciamo meglio Ofelia Passaponti:

Chi è Ofelia Passaponti de La Corrida? Età, lavoro, Instagram

Nata il 20 giugno 2000 (sotto il segno dei Gemelli), vive a Siena. Ha 24 anni. Laureata in Scienze della Comunicazione sta per conseguire la laurea magistrale in Strategie e Tecniche della Comunicazione. Pratica pallavolo e lavora come hostess e modella. E’ Miss Italia 2024. E’ fidanzata, da diverso tempo, con Federico Casoni, cestista del Ravenna in B2.

Ha un profilo Instagram @ofeliapassaponti che, ad oggi, conta oltre 17300 followers.

“La nostra #MissItalia2024 @ofeliapassaponti con @amadeusonoio sul #Nove per la nuova edizione de #LaCorrida!

La Corrida come Miss Italia ha fatto la storia della televisione italiana e Ofelia, a poche settimane dalla sua elezione, sarà parte di questa nuova bellissima avventura! 🇮🇹

Congratulazioni Ofelia, sei un orgoglio per tutto il Concorso

@lacorridatv

@nove”