Alfonso Iannotta: chi è il valletto di Amadeus a La Corrida

Durante ‘La Corrida’, lo show condotto da Amadeus su Nove e prodotto da Banijay Italia e Corima, i cosiddetti “dilettanti allo sbaraglio”, sono introdotti sul palco da Ofelia Passaponti e Alfonso Iannotta. A loro spetta l’arduo compito di presentare le loro stravaganti esibizioni. Due le parole d’ordine: divertimento e autoironia.

Come sempre, grande importanza all’interno de “La Corrida” lo avrà il pubblico in studio che tra applausi, campanacci, fischietti e pentole dimostrerà se ha gradito o meno le varie esibizioni non appena il semaforo diventerà verde. Il vincitore porterà a casa la vittoria morale del “più acclamato”. In studio il capopopolo avrà un ruolo fondamentale nel ripescaggio di un concorrente che avrà accesso alla finale. Nell’ottava e ultima puntata verrà eletto il vincitore di una stagione che si preannuncia all’insegna di ironia, divertimento ed emozioni.

Tra cantanti, barzellettieri, ballerini, comici, imitatori, maghi e poeti, in questa nuovissima edizione dello storico varietà sarà rappresentata un’Italia pura e verace, grazie appunto a protagonisti comuni che l’indomani torneranno ognuno alla propria vita dopo essere stati protagonisti per una notte…

In attesa del nuovo appuntamento di stasera, conosciamo meglio Alfonso Iannotta:

Chi è Alfonso Iannotta de La Corrida 2024? Età, lavoro, Instagram

Ad oggi, non abbiamo informazioni per quanto riguarda la sua età. Sappiamo, per., che il suo profilo Instagram @alfonso_iannotta6, ad oggi, conta oltre 5500 followers. Vive e lavora a Milano come hair stylist e modello. Sfogliando il suo account Linkedin, riusciamo a catturare alcuni dettagli importanti sulla sua attività professionale. Si legge:

Lavorato presso Agenzia di Moda come fotomodello;

Due anni di accademia da parrucchieri, con il conseguimento di diploma da Acconciatore qualificato; un anno per l’abilitazione all’esercizio e la specialistica nel settore Acconciatore.

Voto della qualifica, abilitazione e specialistica 60/60;

Lavorato in diversi saloni da acconciatore a Pescara;

Dai social, inoltre, emergono alcune passioni come i viaggi, l’arte, la musica, il trekking, la cura per la forma fisica, l’amore per la vita nella natura. Non siamo a conoscenza del fatto che sia fidanzato o sia single. E’ presente anche su Facebook con l’username @alfonso.iannotta.7.