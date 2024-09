Ofelia Passaponti: chi è la nuova Miss Italia 2024

Ofelia Passaponti è la nuova Miss Italia 2024. La reginetta di bellezza è stata incoronata dalla patron, Patrizia Mirigliani, e dalla presidente di giuria, Martina Colombari, sul palco del Teatro comunale di Porto San Giorgio. La proclamazione è stata trasmessa, per il secondo anno consecutivo, in streaming sul sito del concorso. Andrea Dianetti ha presentato la finale.

Ad assegnare la fascia di ‘Miss Italia 2024’, è stato Giampaolo Morelli. Al secondo posto, si è classificata la diciannovenne sarda Elisa Armosini. Medaglia di bronzo per un’altra diciannovenne, la lombarda Mariama Diop.

La ventiquattrenne toscana è stata scelta dalla giuria dell’85^ edizione dopo essere arrivata alle finali del Concorso con il titolo di Miss Toscana e aver conquistato la fascia nazionale di Miss Sorriso.

Chi è Ofelia Passaponti Miss Italia 2024? Età, lavoro, Instagram

Nata il 20 giugno 2000 (sotto il segno dei Gemelli), vive a Siena. Ha 24 anni. Laureata in Scienze della Comunicazione sta per conseguire la laurea magistrale in Strategie e Tecniche della Comunicazione. Pratica pallavolo e lavora occasionalmente come hostess e modella. “Sono davvero felice e non me l’aspettavo, ho fatto un percorso incredibile con tante bellissime ragazze da tutta Italia ed è un onore ricevere questa corona e questa fascia, che spero di portare con altrettanto onore”, ha dichiarato.

Una vittoria dedicata “a tutta la mia famiglia e al mio fidanzato (ndr, Federico Casone, cestista del Ravenna in B2), che mi hanno sostenuto fin dal primo giorno e che quotidianamente mi spingono a inseguire i miei sogni. Un grazie infinito alla patron, Patrizia Mirigliani, che quest’anno ha introdotto la novità dell’Academy che ci ha permesso di crescere e di arricchirci. Abbiamo vissuto momenti unici e indimenticabili”.

E sui progetti per il futuro dice: “Da domani cambia un po’ la vita vediamo cosa porterà e speriamo in cose sempre più belle. Alle mie compagne auguro di riprovare perché meriterebbero di vincere tutte, auguro loro di realizzare tutti i propri sogni”.

Ha un profilo Instagram @ofeliapassaponti che, ad oggi, conta oltre 6400 followers.

Soddisfatta la patron Patrizia Mirigliani: “Ofelia è una miss speciale visto anche il tripudio delle sue colleghe che hanno gioito per la sua vittoria, una ragazza meravigliosa”. Felici per la vittoria, la mamma Paola, il papà Alessandro e la sorella Sofia.

“Un’emozione grandissima e una soddisfazione grandissima soprattutto per il percorso che è riuscita a fare. Ringrazio il Concorso e la patron per questa straordinaria opportunità data a tutte le ragazze”, ha detto la mamma di Ofelia.

Con Ofelia, la Toscana conquista il titolo per la sesta volta. Ultime prima di lei, Rachele Risaliti nel 2016 e Denny Mendez nel 1996.