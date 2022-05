Pronti per entrare ancora una volta nell’universo di Star Wars? Da venerdì 27 maggio con i primi due episodi, arriva su Disney+ l’attesa Obi-Wan Kenobi miniserie (o almeno così viene presentata) che vede Ewan McGregor riprendere il ruolo interpretato nella trilogia prequel. Composta da 6 episodi rilasciati settimanalmente, la serie prosegue quell’espansione del mondo di Star Wars tra film e serie iniziata ormai da diverso tempo e che ora sta procedendo in modo spedito anche grazie a Disney+ e al successo di The Mandalorian.

Obi-Wan Kenobi, la trama

Obi-Wan Kenobi inizia temporalmente 10 anni dopo Star Wars: La Vendetta dei Sith, il sesto film realizzato della saga, l’ultimo della seconda trilogia prequel realizzata tra il 1999 e il 2005. Dopo aver affrontato la sua più grande sconfitta con la caduta e corruzione del suo migliore amico e apprendista Jedi, Anakin Skywalker, passato al lato oscuro e diventato il famigerato Darth Vader, Signore dei Sith.

Obi-Wan Kenobi vive isolato su Tatooine, proteggendo il figlio di Anakin, Luke Skywalker (che nella prima trilogia sarà interpretato da Mark Hamill). Intanto Darth Vader ha organizzato un gruppo di Sith per rintracciare ogni Jedi sopravvissuto dell’ordine 66.

Obi-Wan Kenobi, quando esce? La programmazione

Rispetto altre produzione di Disney+ Obi-Wan Kenobi debutta venerdì 27 maggio con i primi due episodi. Successivamente il rilascio degli altri episodi proseguirà il mercoledì con il terzo episodio mercoledì 1 giugno e così via fino al 22 giugno quando uscirà il finale di stagione. Inizialmente il debutto della serie era stato annunciato per mercoledì 25 giugno come tutte le produzioni Disney+, rilasciate (quasi) sempre il mercoledì, poi lo spostamento comunicato con un video dallo stesso Ewan McGregor. Inoltre il 25 giugno segnava anche l’anniversario dell’uscita del primo film della saga il 25 maggio 1977.

Obi-Wan Kenobi, il cast

Nel cast della miniserie (serie?) di Obi-Wan Kenobi tornano alcuni dei personaggi già visti nella trilogia prequel a partire dal protagonista interpretato da Ewan McGregor e Hayden Christensen che è Anakin Skywalker/Darth Vader. Vediamo nel dettaglio il cast:

Ewan McGregor è Obi-Wan Kenobi

Hayden Christensen è Anakin Skywalker

Joel Edgerton è Owen Lars

Indira Varma è un agente dell’Impero

Ruper Friend è il Grnade Inquisitore

Bonnie Piesse è Beru Whitesun Lars, la moglie di Owen

Moses Ingram è Reva Sevander

Kumail Nanjiani è Haja

O’Seha Jackson Jr

Sung Kanf

Simone Kessell

Benny Safdie

Grant Feely è il giovane Luke Skywalker

Obi-Wan Kenobi da film a serie tv

A febbraio del 2013 l’allora CEO di Disney Bob Iger annuncia il progetto di sviluppare diversi film spin-off di Star Wars e nel 2017, visto anche il risultato di un sondaggio di Hollywood Reporter che inseriva Obi-Wan Kenobi come il personaggio preferito dal pubblico per lo sviluppo di un film autonomo, viene affidato a Hossein Amini l’incarico di svilupparne la sceneggiatura.

Nel 2018 inizia a prendere forma il film Obi-Wan: A Star Wars Story con al centro Kenobi intento a proteggere Luke su Tatooine. Ma all’improvviso tutto cambia. Infatti in quell’anno Lucasfilm e Disney si dovettero scontrare con il fallimento di Solo: A Star Wars Story decidendo di cambiare strategia e concentrandosi sulle serie tv a partire dallo sviluppo di The Mandalorian. Nell’agosto del 2019 viene così annunciata la miniserie dedicata a Obi-Wan Kenobi a partire dalla sceneggiatura di Amini. Visto l’ottimo lavoro in The Mandalorian viene chiamata alla regia degli episodi Deborah Chow.

Nel 2020 un nuovo stop. La produzione viene messa in pausa a tempo indeterminato e addirittura iniziano a circolare voci di una cancellazione del progetto. Il problema sembra nascere dal fatto che le sceneggiature presentate siano troppo simili a The Mandalorian con Obi-Wan che come il protagonista dell’altra serie deve proteggere un bambino da varie minacce. Viene così ingaggiato Joby Harold che rimette mano alla sceneggiatura portando all’avvio delle riprese a Marzo 2021 con la serie che oltre un anno dopo arriva su Disney+.

Obi-Wan Kenobi, la seconda stagione si fa?

Al momento non c’è stato alcun annuncio ufficiale in merito a un rinnovo di Obi-Wan Kenobi per una seconda stagione, anzi è bene specificare che è stata presentata come una miniserie e che la storia è definita conclusa dopo i 6 episodi girati, anche in considerazione di riferimenti temporali con i film. Ma nel corso di un’intervista con Entertainment Weekly, Ewan McGregor ha aperto all’ipotesi di tornare a vestire i panni del maestro Jedi, pur riconoscendone le difficoltà.

Obi-Wan Kenobi, il trailer e le immagini

Obi-Wan Kenobi quante puntate sono?

La serie è composta da 6 episodi, tutti diretti da Deborah Chow che in precedenza si era già occupata della regia di The Mandalorian.

Obi-Wan Kenobi chi è?

Il personaggio di Obi-Wan è un maestro Jedi presente fin dalla trilogia degli anni ’70 di Star Wars dove era interpretato da Alec Guinness. In questi film è il mentore di Luke Skywalker che introduce al mondo dei Jedi, mentre nella trilogia più recente, in cui è interpretato da Ewan McGregor è un Padawan, apprendista del maestro Qui-Gon Jinn e diventerà mentore di Anakin Skywalker padre di Luke. Il personaggio appare anche nei cartoni animati Clone Wars e Star Wars Rebels.