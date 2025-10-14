Nuovi palinsesti Rai e Mediaset: tra grandi ritorni, nuove fiction e la finale di Io canto Family

Nuovi palinsesti Rai e Mediaset: arrivano Makari e Noi del Rione Sanità, tutto pronto per la finale di Io canto Family

Nuovi palinsesti Rai e Mediaset: tra grandi ritorni, nuove fiction e un possibile addio che lascia l’amaro in bocca al pubblico.

Ottobre, si sa, è il mese in cui la televisione italiana si rinnova, si trasforma e svela le sue carte migliori per catturare lo spettatore. Rai e Mediaset, in questo autunno 2025, hanno messo in campo strategie molto diverse ma con un unico obiettivo: tenere incollati milioni di italiani davanti allo schermo.

E se da una parte tornano volti amatissimi e storie ormai di casa, dall’altra arriva una notizia che, senza ombra di dubbio, farà discutere: la chiusura di un programma storico che aveva conquistato il cuore di intere famiglie. Ma andiamo con ordine.

I nuovi palinsesti da metà ottobre

Su Rai 1, infatti, è tempo di ritrovare un volto che il pubblico ha imparato ad amare per il suo mix di ironia e acume. Il 19 ottobre torna Màkari con la quarta stagione, e ancora una volta Claudio Gioè vestirà i panni dello scrittore–detective Saverio Lamanna. Al suo fianco, immancabile, Piccionello interpretato da Domenico Centamore, mentre la fidanzata Suleima e la nuova, misteriosa Michela promettono di complicare non poco la vita del protagonista. La Sicilia fa da cornice a un racconto che mescola giallo, sentimenti e una certa nostalgia, quella che solo le produzioni Rai sanno evocare.

Non è finita qui. Rai 2 si prepara a sorprendere con Lo Spaesato, un progetto che punta su atmosfere più intime e contemporanee, mentre il 15 ottobre torna la nuova stagione di 9-1-1, la serie americana che da anni appassiona per ritmo e adrenalina. Dal 18 ottobre, poi, arriva Playlist, un titolo che incuriosisce già dal nome e che promette di raccontare i cambiamenti della società italiana attraverso la musica, unendo passato e presente in un racconto sonoro e generazionale.

E ancora, dal 23 ottobre su Rai 1 debutta la serie di Luca Miniero con Carmine Recano, nei panni di un prete coraggioso ispirato a don Antonio Loffredo. Una storia che profuma di riscatto, di comunità e di Napoli, quella vera, quella che lotta ma non si arrende mai. Insomma, il palinsesto Rai per ottobre è un mosaico di emozioni, pensato per soddisfare ogni tipo di pubblico. Si tratta di “Noi del Rione Sanità” serie che già incuriosisce gli spettatori.

Dall’altra parte, però, Mediaset non resta a guardare. La rete di Cologno Monzese continua a puntare forte sulle serie turche, ormai una certezza in termini di ascolti. La forza di una donna viaggia su una media di oltre due milioni di spettatori al giorno, con uno share che arriva fino al 29%, numeri che fanno sorridere i vertici di Canale 5. Qualche piccolo aggiustamento, però, ci sarà: La notte nel cuore, amatissima soap turca, non andrà più in onda il giovedì ma si sposterà al martedì sera, mantenendo comunque la doppia puntata.

La finale di Io canto Family

Ma la notizia che davvero accende la curiosità dei telespettatori riguarda il programma Io Canto. Ciò che sappiamo al momento è che sta andando in onda Io canto family con la conduzione di Michelle Hunziker e giovedì 16 ottobre andrà in onda la semifinale, mentre giovedì 23 ottobre ci sarà la finale su Canale5. I telespettatori, però, sono ansiosi di conoscere il futuro del programma tanto amato. Mediaset cercherà di dare nuova linfa a un programma cult dell’azienda che ha già vissuto diverse trasformazioni. Cologno Monzese dovrà decidere se puntare nuovamente sul formato Family, quello visto con Michelle Hunziker alla conduzione, oppure tornare alla versione Senior o Generation che, in passato, aveva vissuto fasi importanti con Gerry Scotti al timone.

In definitiva, questo autunno televisivo si annuncia come un vero campo di battaglia tra novità e nostalgia. Rai e Mediaset si preparano a giocare le loro migliori carte, e il pubblico, ancora una volta, sarà il giudice supremo di una sfida che, in fondo, non finisce mai.