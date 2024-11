Nuovi Eroi 2024, Rai 3: puntate 18-23 novembre, programma, RaiPlay

Nuovi Eroi, il programma di Rai 3 che racconta storie di eroismo quotidiano di cittadine e cittadini insigniti dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, torna in onda anche quest’anno con la sesta stagione e 30 nuove puntate, narrate da Veronica Pivetti.

Nuovi Eroi è un un format originale prodotto da Stand By Me per Rai Approfondimento, con la collaborazione del Quirinale. Il programma è scritto da Andrea Felici. La regia è a cura di Claudio Pisano.

Quando va in onda Nuovi Eroi?

La sesta stagione del programma di Rai 3 va in onda a partire da lunedì 11 novembre 2024. Il programma va in onda da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 20:15, e anche il sabato, a partire dalle ore 20:35.

Nuovi Eroi 2024: puntate

Nuovi Eroi: anticipazioni puntate 18-23 novembre 2024

La prima storia di questa settimana sarà quella di Simone Baldini (lunedì 18 novembre), atleta paralimpico che nel 2023, quando l’alluvione ha colpito l’Emilia-Romagna, è stato in prima linea, per aiutare le popolazioni colpite, a spalare il fango e il suo gesto è diventato esempio di solidarietà e partecipazione civile.

Si parlerà anche dell’impegno nella ricerca di Giovanni Neri (martedì 19 novembre), il professore di genetica che presiede la Mia Neri Foundation, nata in memoria della nipote scomparsa a 11 anni per un tumore cerebrale incurabile, e che ha trascorso gran parte della sua vita all’interno delle università con l’idea di trasmettere alle giovani generazioni l’importanza della ricerca e del diritto alle cure.

Si parlerà anche di Pietro Literio (mercoledì 20 novembre) che ha fondato l’associazione Lorenzo nel cuore, un progetto che offre visite gratuite per aiutare le persone a prevenire le principali malattie mortali.

A ricevere il riconoscimento dell’Onorificenza al merito, ci sarà anche Giuseppina Casarin (giovedì 21 novembre), fondatrice e direttrice dal 2008 del coro Voci dal Mondo al centro civico di Mestre: un’esperienza che facilita le relazioni tra persone anche di diversi paesi, divenendo così esempio di inclusione sociale.

Verrà raccontata anche la storia di Marco Randon (venerdì 22 novembre), il fornaio di Mantova che ha intrapreso missioni umanitarie in diverse parti del mondo per preparare e distribuire pane alle popolazioni colpite da disastri e calamità. Un’altra sua iniziativa è il panificio mobile che, in occasione dell’alluvione in Emilia-Romagna, ha prodotto e distribuito ogni giorno, gratuitamente, fino a 3 quintali di pane e un quintale di focaccia.

La puntata di sabato 23 novembre, infine, è dedicata al giovane Giovanni Prestinice, tredicenne di Crotone che, profondamente colpito dal naufragio di Cutro nel febbraio 2023, ha cercato di sensibilizzare i suoi coetanei, e non solo, sui diritti dei migranti.

Nuovi Eroi: anticipazioni puntate 11-16 novembre 2024

Tra le storie che verranno raccontate in questa settimana, ci saranno quella di Antonio Piccolo e Carlo Sagliocco (lunedì 11 novembre) che, a Scampia, attraverso la fondazione di una Scuola Calcio, hanno creato un posto dove i giovani si possono ritrovare, offrendo così la possibilità di condividere il gioco e iniziative sociali e culturali.

Verrà raccontato anche l’impegno attivo nei confronti dei detenuti, come quello di Licia Baldi (martedì 12 novembre) che, da anni, offre la sua esperienza di insegnante a sostegno dei detenuti del carcere di Porto Azzurro sull’Isola d’Elba e ha contribuito alla realizzazione del plesso scolastico all’interno della stessa casa circondariale.

Ci sarà anche la storia di Leonardo Lotto (mercoledì 13 novembre), studente di economia che, dopo essere rimasto paralizzato dalla vita in giù a seguito di un incidente, ha conseguito la laurea in Management International e, durante la cerimonia di laurea, a Londra, ha pronunciato un discorso sull’importanza della libertà, invitando i suoi coetanei a riflettere su questo valore assoluto.

Ad aver ricevuto il riconoscimento dell’Onorificenza al merito, c’è anche Maria Eleonora Teresa Galia (giovedì 14 novembre) per la tenacia e la costanza con la quale, nel ricordo della figlia, aiuta i bambini malati, rallegrandoli con giocattoli e finanziando investimenti nelle strutture ospedaliere che li ospitano.

Questa settimana, si parlerà anche di Stefano Ungaretti (venerdì 15 novembre) di cui la vita è stata segnata da due gravi lutti, la perdita del padre e del fratello maggiore, entrambi colpiti da arresto cardiaco; nel 2012, in memoria del fratello scomparso, Stefano ha fondato la “Mirco Ungaretti Onlus” che ha l’obiettivo di diffondere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso.

Infine, ci sarà la storia di Sebastiano Guazzeroni (sabato 16 novembre) che, a soli 8 anni, ha dimostrato coraggio e prontezza di fronte al malore accusato dal padre durante una passeggiata nei boschi.

Nuovi Eroi: il programma, novità

Anche in queste 30 nuove puntate verranno raccontate storie di persone che si sono distinte in alcuni campi professionali e storie di eroi comuni, quasi sempre sconosciuti al grande pubblico, che rappresentano i più alti valori umani e solidali e che si sono fatti apprezzare per l’impegno civile e per il forte senso di comunità.

La novità di questa stagione è che la puntata del sabato si intitolerà Nuovi Eroi “Young” e vedrà protagonisti giovani Alfieri e Cavalieri della Repubblica che si sono distinti nello studio e in attività culturali o che hanno compiuto atti ispirati a senso civico, altruismo e solidarietà.

In ogni puntata, la storia di uno di questi eroi comuni verrà raccontata attraverso un’intervista diretta al protagonista, intervallata dalle testimonianze di amici, familiari e colleghi, da immagini fotografiche e video privati, da repertorio di cronaca e da re-enactement.

Chiuderà ogni episodio, la cerimonia di conferimento dell’Onorificenza al Merito Civile, svoltasi al Quirinale, alla presenza del Presidente Mattarella.

Nuovi Eroi su RaiPlay

Il programma, oltre che durante la messa in onda su Rai 3, si può vedere in streaming anche su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smaprthone. Su RaiPlay, si possono anche recuperare le puntate dopo la messa in onda.