A gennaio 2025, Paramount+ aggiorna il suo catalogo con nuove serie TV, film, show e reality e con il ritorno di una serie molto apprezzata. Scopri le novità in uscita su Paramount+ a gennaio 2025 per trovare nuovi programmi, film e serie tv da vedere.

Le serie tv in uscita su Paramount+ a gennaio 2025

A gennaio 2025 su Paramount+ ci sarà l’arrivo soltanto di una nuova serie tv, il thriller inglese Curfew ma sono diverse le serie tv iniziate nei mesi precedenti e che proseguiranno. Il 13 gennaio terminerà la prima stagione di Landman con Billy Bob Thorton, Demi Moore e Jon Hamm, creata dal solito Taylor Sheridan autore di successi come il franchise di Yellowstone (tra cui 1923 la cui seconda stagione è in arrivo), Tulsa King e Mayor of Kingstown.

Ogni venerdì prosegue Dexter: Original Sin, furbo prequel di Dexter che tornando nel 1991 e raccontando le origini del codice dello spietato serial killer, apre la strada anche al prossimo sequel in arrivo nell’estate del 2025 dal titolo Resurrection. Ogni sabato, invece, proseguirà The Agency, il thriller remake di Le Bureau.

13 lunedì – Landman s.1 (finale di stagione)

s.1 (finale di stagione) 20 lunedì – Curfew s.1

s.1 ogni venerdì – Dexter: Original Sin s.1

s.1 ogni sabato – The Agency s.1

Curfew – prima stagione – 20 gennaio

Curfew è un thriller distopico inglese, adattamento del romanzo L’alibi perfetto di Sarah Walker. Al centro c’è una realtà alternativa in cui per la sicurezza delle donne, agli uomini è imposto un coprifuoco dalle 19 alle 7, oltre che un dispositivo elettronico per monitorarli. Quando una donna viene trovata brutalmente uccisa, iniziano a sorgere i dubbi sull’efficacia di queste misure e la detective Pamela Green guida l’indagine per scoprire la verità.

Paramount+ a gennaio 2025, oltre le serie tv

Il 2025 di Paramount+ si apre con l’arrivo, il 1° gennaio, del film Conversazioni con altre donne, remake di un film americano, con al centro la storia di due ex che non si vedono da nove anni e si ritrovano per caso a Tropea a un matrimonio e riesplode la passione nonostante il divorzio e una vita che è andata avanti.

Il 10 gennaio ci sarà Dating Naked Uk, reality in cui dieci single che si trovano in una location unica per cercare l’amore mettendosi, letteralmente, a nudo. Il 24 gennaio Michelle Yeoh sarà la protagonista del film Star Trek: Sezione 31 riprendendo il ruolo di Philippa Georgiou interpretato in Star Trek Discovery.