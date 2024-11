A dicembre 2024, Paramount+ aggiorna il suo catalogo con nuove serie TV, film, show e reality e con il ritorno di una serie molto apprezzata. Scopri le novità in uscita su Paramount+ a dicembre 2024 per trovare nuovi programmi, film e serie tv da vedere.

Le serie tv in uscita su Paramount+ a dicembre 2024

Dicembre 2024 sarà ricco di novità per Paramount+ che grazie alla formula del rilascio settimanale degli episodi, non solo permette al pubblico di godere in modo più rilassato delle serie tv permettendo di entrare meglio nel vivo del racconto, ma ha sempre qualcosa di inedito da proporre. Così nel corso del mese proseguiranno i rilasci di Lioness s.2 che riprenderà l’8 dicembre dopo una pausa tutta italiana, Landman e di The Agency la serie ispirata a Les Bureau des Legends con Michael Fassbender, Richard Gere, Jeffrey Wright, iniziata il 30 novembre.

Per i più piccoli il 2 dicembre ci sarà l’episodio speciale di Spongebob dal titolo Il Natale country di Spongebob e Sandy. Mentre il 6 arriva la seconda parte della seconda stagione di Dora.

Zorro – prima stagione il 6 dicembre

Il 6 dicembre arriva su Paramount+ Zorro, versione del classico personaggio prodotta da Le Collectiff, Blen Sur e France Television, scritta da Benjamin Charbit, Noé Debré e Emmanuel Poulain-Arnaud. Jean Dujardin interpreta Zorro e nel cast c’è anche Salvatore Ficarra. Ambientata nel 1821 vede don Diego de la Vega diventare sindaco di Los Angeles. Ma non riuscendo a migliorare la città decide di tornare a vestire i panni di Zorro. La moglie Gabriella non conosce questa sua identità segreta, riuscirà a bilanciare la vita privata e quella di Zorro?

Dexter: Original Sin – prima stagione dal 13 dicembre

Serie tv prequel di Dexter ambientata nel 1991 quando il giovane protagonista, interpretato da Patrick Gibson, diventa il killer vendicatore grazie agli insegnamenti del padre Harry (Christian Slater). Il protagonista originale Michael C. Hall sarà la voce interiore di Dexter. Nel cast anche Patrick Dempsey e Sarah Michelle Gellar. Il 13 dicembre Dexter: Original Sin arriva in contemporanea con gli USA.

Frasier – seconda stagione il 20 dicembre

Torna il divertente revival di Frasier con la sua seconda stagione. Kelsey Grammer ha ripreso in mano il suo personaggio, diventato insegnante a Boston dove vive accanto al figlio. Nella seconda stagione ci saranno alcuni episodi ambientati a Seattle con gli storici protagonisti della vecchia serie.

A dicembre su Paramount+, non solo serie tv

Arriva il primo film natalizio di Paramount+, la commedia Dear Santa dei fratelli Farrelly con Jack Black protagonista. Quando un bambino fa un errore di ortografia nello scrivere la lettera a Babbo Natale, arriva un personaggio “diabolico” nella sua vita che stravolgerà le feste. Dear Santa è in streaming il 18 dicembre.

Il 24 dicembre arriva invece il film A Quiet Place – Giorno 1, prequel-spinoff della saga horror-thriller, racconta cosa succede a Samira mentre rientrando a New York si ritrova attaccata da misteriose creature che cacciano seguendo i suoni.

Il 4 dicembre arriva la docu-serie in 4 parti As1one: The Israeli-Palestinan Pop Music Journey. La vita di sei ragazzi che nell’arco di 5 anni condividono la vita tra cui un impegnativo processo di audizioni, formando il primo gruppo pop israelo-palestinese.