Ad Aprile 2024, Paramount+ aggiorna il suo catalogo con nuove serie TV, film, show e reality e con l’uscita di nuove puntate delle serie tv rilasciate in precedenza. Questo mese, la piattaforma offre poche novità per gli spettatori, concentrandosi soprattutto su reality, cartoni animati e film. Scopri le novità in uscita su Paramount+ ad Aprile 2024 per trovare nuovi programmi da vedere.

Le Serie tv in uscita su Paramount+ ad Aprile 2024

Spazio e animazione caratterizzano il mese di Aprile 2024 su Paramount+ sul fronte delle serie tv in arrivo. Il 4 in contemporanea mondiale debutta la quinta e ultima stagione di Star Trek: Discovery che ha un rilascio settimanale, il 19 arriva Ark: The Animated Series, mentre il 27 debutta Knuckles la serie spinoff di Sonic ambientata tra il secondo e il terzo film in uscita prossimamente.

4 Aprile – Star Trek: Discovery s.5 (episodi settimanali)

s.5 (episodi settimanali) 12 Aprile – Dora s.1 (animazione)

s.1 (animazione) 19 Aprile – Ark: The Animated Series s.1

s.1 27 Aprile – Knuckles s.1

Star Trek: Discovery – quinta stagione (4 aprile)

Qunta e ultima stagione per la serie prodotta da CBS Studios Star Trek: Discovery con Sonequa Martin-Green, Doug Jones e Mary Wiseman nel cast. Al centro c’è il capitano Burnham e l’equipaggio della U.S.S. Discovery che si trovano ad affrontare un nuovo mistero che li porterà a compiere un’avventura attraverso la galassia per ritrovare un antico potere.

Dora – prima stagione (12 aprile)

Arriva su Paramount+ il cartone animato reboot di Dora l’esploratrice realizzato in computer grafica con al centro le avventure della ragazzina bilingue Dora Marquez e dei suoi amici Boots, Map, Tico e Zainetto.

Ark: The Animated Series – prima stagione (19 aprile)

Una serie animata tratta dal videogioco ARK: Survival Evolve, al centro le avventure di Helena Walker una paleontologa del XXI secolo che si risveglia in un’isola primordiale popolata da bestie preistoriche, strana tecnologia e una tribù in guerra. Nel cast dei doppiatori originali ci sono Michelle Yeoh, Russell Crowe, Gerard Butler, David Tennant, Elliot Page, Vin Diesel, Monica Bellucci.

Knuckles – prima stagione (27 aprile)

Knuckles è una serie live action sul personaggio di Sonic, si inserisce tra Sonic 2 e il prossimo Sonic 3. Nella serie Knuckles accetta di addestrare Wade e insegnargli le vie del guerriero Echidna.

Paramount+ le novità ad Aprile oltre le serie tv

Il 10 aprile su Paramount+ arriva The Challenge: All Stars, quarta stagione di un game di sopravvivenza in cui si scontrano 24 tra i più iconici e agguerriti concorrenti, l’obiettivo è arrivare alla finale e vincere il premio da 500 mila dollari. Molto atteso il film disponibile dall’11 aprile The Painter con John Voigt e Charlie Weber, con al centro un ex agente CIA diventato pittore che viene rintracciato da una donna che ha dei legami col suo passato e finiscono invischiati in un programma di operazioni segrete non autorizzate. Inoltre da venerdì 12 con un episodio a settimana arriva Celebrity Ex on the Beach s.3, il 22 aprile arriva la prima stagione di Super Shore e dal 29 la seconda. Inoltre dal 1° aprile tanti contenuti del mondo Paw Patrol saranno inseriti in catalogo.