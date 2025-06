Nunzia De Girolamo e Francesca Fialdini, rivoluzione nella domenica di Rai1: le indiscrezioni

C’è fermento dietro le quinte dei palinsesti della Rai, per una serie di novità che potrebbero concretizzarsi a settembre. Tra queste c’è quella che accosta Nunzia de Girolamo a Francesca Fialdini (e viceversa), ma non per una conduzione da fare insieme per qualche nuovo show, ma per uno scambio di “spazio” televisivo che sta facendo discutere.

I bilanci di Viale Mazzini invitano ad un’aria di cambiamento per la stagione televisiva 2024-2025, che è all’attenzione di un’intensa riflessione degli addetti ai lavori. Rai 1 potrebbe presto ridisegnare la sua offerta domenicale con un doppio cambio al femminile. Dopo due stagioni alla guida di Estate in Diretta Nunzia De Girolamo ha deciso di voltare pagina.

Una scelta che alimenta le voci su un suo nuovo e più centrale ruolo nei palinsesti della rete ammiraglia. Nessuna conferma ufficiale, ma ciò che si legge su Dagospia è chiaro: “Per l’ex Ministro sarebbe in arrivo uno spazio più importante nel palinsesto autunnale. De Girolamo potrebbe conquistare la seconda parte della domenica pomeriggio, fascia attualmente occupata da Francesca Fialdini con l’irrilevante Da noi a ruota libera, produzione inspiegabilmente appaltata a una società esterna”. Allo stesso tempo anche Francesca Fialdini potrebbe vivere una fase di transizione professionale.

Grandi cambiamenti in Rai

Volto ormai ben noto della fascia post-Domenica In, Francesca Fialdini sarebbe destinata a un rilancio, ma su un altro canale. La sua esperienza e credibilità potrebbero infatti trovare nuovo spazio su Rai 3, con un impegno più stabile e visibile.

Il suo programma, “Da noi.. a ruota lbera” non ha mai davvero spiccato il volo negli ascolti, e i vertici di rete starebbero valutando una svolta editoriale. L’idea sarebbe quella di affidare quello spazio a un volto più “popolare” e trasversale, capace di recuperare terreno nella sfida degli ascolti con Verissimo su Canale 5. Ossia proprio la Girolamo, che è pronta a dare una svolta alla sua carriera.

In questo scenario, prende corpo anche un altro rumor: il ritorno in Rai per Barbara D’Urso. Rimasta fuori dai palinsesti per due stagioni, l’ex regina del pomeriggio Mediaset potrebbe finalmente fare il grande salto sul servizio pubblico. Per lei, si starebbe pensando a un nuovo programma pomeridiano, una sorta di “rientro graduale” prima di approdare, eventualmente, alla prima serata. Le manovre sarebbero tuttavia calibrate per non incrinare gli equilibri già delicati con Mediaset. Dopo il “cessate il fuoco” siglato in occasione del Festival di Sanremo – quando Canale 5 “ha concesso” la presenza di Gerry Scotti sul palco dell’Ariston– i dirigenti Rai sarebbero intenzionati a proseguire su un sentiero di diplomazia. Ecco perché l’eventuale approdo della D’Urso viene trattato con la massima cautela.

Mentre si attendono conferme ufficiali, alcune certezze ci sono già: Affari tuoi con Stefano De Martino tornerà puntuale, forte di una stagione da record. Così come Tale e Quale Show e Ballando con le Stelle, rispettivamente con Carlo Conti e Milly Carlucci, continueranno a essere pilastri del prime time. Nel daytime, sono confermati La volta buona con Caterina Balivo e La vita in diretta di Alberto Matano. E la domenica pomeriggio? Nessuna sorpresa: Mara Venier, nonostante le consuete esitazioni, resterà salda al timone di Domenica In.