Nozze Bezos e Sanchez: il menù stellato, le bomboniere, la torta del pasticciere napoletano, dove vivranno, quanto è costato il matrimonio

Jeff Bezos e Lauren Sanchez si sono ufficialmente uniti in matrimonio nell’esclusiva cornice della Fondazione Giorgio Cini sull’isola di San Giorgio Maggiore. La cerimonia, avvenuta il 27 giugno, ha visto lo scambio delle fedi nuziali durante un evento blindato, circondato da sicurezza rigorosa e circondato da imbarcazioni piene di paparazzi e mezzi di sicurezza sul Canal Grande. Siete convinti di sapere tutto sull’evento di questi giorni? Vi ricrederete, leggendo quest’articolo…

Un’atmosfera elegante e riservata ha accolto l’arrivo di Jeff Bezos e Lauren Sánchez all’hotel Aman Venice, lungo Canal Grande. I fotogrammi catturano la coppia che, protetta da ranghi di bodyguard, raggiunge in barca privata l’imbarcadero riservato dell’albergo: un ingresso riservato ma carico di charme da celeb della Golden Age hollywoodiana

Tutte le curiosità sul matrimonio Bezos-Sanchez

L’intero evento si è svolto fra il 26 e il 28 giugno sull’isola di San Giorgio Maggiore e nel suggestivo Arsenale di Venezia, con circa 200 invitati tra VIP e star come Oprah Winfrey, Leonardo DiCaprio, Kim Kardashian e Mick Jagger Il matrimonio si ispira, per fasto e impronta glamour, a quello di George Clooney e Amal del 2014, ma li batte in portata e sfarzo: si parla di una spesa tra € 40–50 milioni.

Lauren Sánchez ha stupito gli invitati con non uno, bensì 27 abiti diversi durante le tre giornate di festa – dalla cerimonia formale alla cena in maschera e fino alla foam party serale. La coppia ha voluto valorizzare artigiani locali: il 80 % dei fornitori è veneto, tra cui dolci tradizionali e oggetti in vetro di Murano. Inoltre, i guest hanno ricevuto comode ciabattine made in Venice. Gli ospiti hanno trovato nella loro wedding-bag prodotti locali e raffinati, dai biscotti al salato, fino a eleganti articoli d’artigianato tipico.

E il menù? Tra sfumature eleganti e tocchi mediterranei, sono tre i riferimenti campani che hanno dominato il menù: lo stellato Fabrizio Mellino, il maestro pasticcere Sal De Riso e il giovane fenomeno della pizza napoletana, Ciro Oliva. Il cuore del banchetto della vigilia (26 giugno) e della cerimonia principale (27 giugno) è stato affidato a Fabrizio Mellino, chef tristellato del ristorante “Quattro Passi” di Nerano. Tra gli invitati – circa 200 – hanno potuto assaggiare la versione autentica degli spaghetti alla Nerano, con zucchine fritte e provolone del Monaco, un piatto povero nella tradizione ma raffinato nella tecnica.

Il celebre pasticciere di Minori, Sal De Riso, ha contribuito con un vasto assortimento di dolci: pasticceria mignon, monoporzioni al limone e ricotta e pere, dolci al bicchiere – mille porzioni in totale, ordinate “al buio” stimati in circa 4.000 € pagati da Mellino. De Riso ha scoperto solo all’ultimo minuto che i suoi dessert avrebbero condito uno dei matrimoni più esclusivi dell’anno. Non poteva mancare un tocco verace: le “barili” di impasto partenopeo hanno lasciato pochi dubbi sull’ingaggio di Ciro Oliva, talentuoso pizzaiolo della “Concettina ai Tre Santi” di Napoli. L’idea era semplice e potente: portare a Venezia la pizza alta cucina campana. Il culmine dolce dell’evento è stato affidato al maestro francese Cédric Grolet, celebre per le sue torte-commit sculpture. Un contrasto stilistico che aggiunge una nota sofisticata al banchetto all’italiana

Un evento straordinario. Non lontano, attivisti del gruppo “No Space for Bezos” hanno lanciato una provocazione economica e simbolica contro il miliardario: proiettando pro-Unione critiche come “Fck Bzs” e “No Space 4 Bezos” sul Campanile di San Marco con un laser. In parallelo all’opulenza, comunque, la coppia ha annunciato donazioni per oltre 3 milioni di euro destinate a progetti ambientali, tra cui il monitoraggio ecologico della laguna, UNESCO e università veneziane