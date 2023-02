Il mese di Marzo 2023 su Sky e NOW in streaming è dedicato ai ritorni. Non si registrano infatti novità sul fronte delle serie tv ma tante diverse nuove stagioni a partire dal 1° marzo con l’atteso arrivo di Yellowstone che non si è spostata suParamount+ al contrario di Yellowjackets la cui seconda stagione sarà sulla piattaforma di streaming che è inclusa per gli abbonati con Sky Cinema. Molto attesa la seconda stagione di Christian, il santo picchiatore della periferia interpretato da Edoardo Pesce e disponibile dal 24 marzo su Sky Atlantic e NOW.

Now e Sky Marzo 2023 le serie tv in arrivo

1 Mercoledì

Yellowstone s.5A: prima parte della nuova stagione del western contemporaneo di Taylor Sheridan con Kevin Costner. Mentre su Paramount+ prosegue il prequel 1923, a marzo su Sky Atlantic e NOW in streaming torna la serie da cui tutto è partito. John Dutton cerca in tutti i modi di difendere il proprio ranch e il suo stile di vita nel Montana, minacciati dalla riserva indiana di Broken Rock e dalla minaccia della Market Equities. Intanto segreti e problemi di salute minano l’unità della famiglia e le aspirazioni politiche rischiano di rappresentare nuove minacce.

12 Domenica

L’Opera s.2: si torna al teatro dell’Opera di Parigi su Sky Serie e NOW, dopo l’addio di Sebastiene arriva una nuova guida, Diane Taillandier, ex insegnante e figura materna per Zoè. I ballerini sembrano nuovamente motivati a dare il massimo.

Law & Order s.22A Sky Investigation: mentre va in pausa Special Victims Unit, arriva la stagione 22 di Law & Order, la storica e leggendaria serie tv ripartita lo scorso anno dopo 11 anni di pausa con una ventunesima stagione da soli 10 episodi. La stagione 22 è attualmente in corso negli Stati Uniti e avrà una stagione completa da 22 episodi.

24 Venerdì

Christian s.2 su Sky Atlantic e NOW 2 episodi a settimana: torna il santo guaritore della periferia interpretato da Edoardo Pesce. Christian deve decidere se applicare il suo potere e costruire quel regno predetto dal misterioso Biondo. Dovrà capire cosa vuol dire passare da delinquente a santo, diventando il re di Città-Palazzo. A Matteo (Claudio Santamaria) viene chiesto di schierarsi contro il Santo mentre Nera (Laura Morante) arriva per fermare il Biondo.

29 Martedì

Hotel Portofino s.2 su Sky Serie e NOW: Natascha McElhone torna a vestire i panni di Bella, inglese che gestisce un hotel a Portofino nell’Italia degli anni ’20 quando i primi fascisti iniziavano a inseguire e perseguitare chi la pensava in modo diverso. Proprio l’ascesa del fascismo creerà non pochi problemi nella gestione dell’hotel.

Now e Sky Marzo 2023 le serie tv che proseguono (o terminano)

Come ogni mese anche a Marzo sono diverse le serie tv che proseguono con appuntamenti settimanali su Sky e in streaming su NOW, per poi finire in un cofanetto on demand. Vediamo quindi quelle serie tv che terminano o proseguono nel mese di Marzo:

Law & Order: SVU , termina il 5 marzo

, termina il 5 marzo Maria Antonietta , termina l’8 marzo

, termina l’8 marzo The Last of Us termina il 13 marzo la prima stagione in versione sottotitolata, il 20 in versione doppiata.

termina il 13 marzo la prima stagione in versione sottotitolata, il 20 in versione doppiata. Django termina il 20 marzo

Now e Sky Marzo 2023 non solo fiction

Sky Uno

2 – Finale di Masterchef Italia 12

3 – Case da Milionari New York

9 – Pechino Express – La via delle Indie da Mumbai fino in Cambogia con Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio tra le coppie in gara Martina Colombari e il figlio Achille, Totò Schillaci e Barbara Lombardo, Federica Pellegrini e Matteo Giunta, Joe Bastianich e Andrea Belfiore, Dario e Caterina Vergassola.

da Mumbai fino in Cambogia con Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio tra le coppie in gara Martina Colombari e il figlio Achille, Totò Schillaci e Barbara Lombardo, Federica Pellegrini e Matteo Giunta, Joe Bastianich e Andrea Belfiore, Dario e Caterina Vergassola. 13 – Ritoccati

Sky Arte

1 – Audiocassetta. La musica in Tasca

2 – Munch. Amori, Fantasmi e Donne vampiro

4 – Lucio Dalla (nel giorno in cui avrebbe computo 80 anni)

(nel giorno in cui avrebbe computo 80 anni) 5 – Lucio Battisti (nel giorno in cui avrebbe compiuto 80 anni)

(nel giorno in cui avrebbe compiuto 80 anni) 6 – John Curry – Il re del ghiaccio

8 – Lou von Salomé

12 – Viva Viviani

dal 14 Grand Tour – Viaggio in Italia (fino all’11 aprile)

18 – La Perdizione (biopic su Gustav Mahler)

19 – Hugo in Argentina

20 – Spring Awakening – Ancora una volta insieme

23 – Marcel Marceau – The Art of Silence

27 – Buon Compleanno Quentin Tarantino

29 – Enzo Jannacci Il dottore della musica italiana

30 – Vincent Van Gogh 170 anni di genialità ribelle

Sky Documentaries

5 – Pasolini, cronologia di un delitto politico

6 – Ero Malerba

8 – Women who rock (fino al 22/03)

13 – Branson Le avventure di una vita (fino al 27/03)

16 – Neil Armstrong – Il primo uomo sulla luna

18 – Nome in codice: The Janes

21 – Southern Rites – Discriminazione Razziale in Georgia

True Justice – La lotta di Bryan Stevenson per l’uguaglianza 25 – King Otto – L’olimpo del calcio

Sky Nature