L’intrattenimento di Sky e NOW a maggio 2022 ci porta in viaggio con le ragazze Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti, in volo con Kaley Cuoco e la seconda stagione di L’Assistente di Volo. A maggio inizieremo a scoprire come finiranno le avventure della famiglia Pearson con la sesta e ultima stagione di This is Us e torneremo a indagare con le squadre di Law & Order: SVU e a salvare vite a Chicago. In Italia scopriremo come si vive al Blocco 181 di Milano.

NOW e Sky Maggio 2022, le novità del mese:

Novità e ritorni molto attesi anche a Maggio 2022 sui canali Sky, con tutti i titoli come sempre disponibili anche on demand e in streaming su NOW. Vediamo le novità che arrivano nel corso di Maggio:

1 Domenica

Law & Order: SVU s.23B: riprendono dopo la pausa, dal settimo episodio inedito con due episodi a settimana, le indagini della squadra guidata da Mariska Hargitary. Su Sky Investigation/NOW

2 Lunedì

This is Us s.6: su Fox la sesta e ultima stagione dell’intenso family dramedy da cui è stata tratta la fiction italiana Noi.

9 Lunedì

L’assistente di Volo s.2: torna Cassie Bowden, l’assistente di volo che in questa stagione collabora con la CIA per arrotondare, quando si ritrova ad assistere a un omicidio, finisce in un nuovo intrigo internazionale.

10 Martedì

The Son – Il Figlio s.2: ultima stagione per il western con Pierce Brosnan tratto dal romanzo di Philipp Meyer; al centro la sanguinosa ascesa e caduta dell’impero petrolifero di Eli Mccullough. Su Sky Atlantic/NOW

19 Giovedì

I Crimini della Foresta Nera, film tv tedeschi con al centro due detective che indagano su alcune morti sospette nella regione montuosa della Foresta Nera, scenario suggestivo e sinistro intriso di leggende che, talvolta, suscita nei suoi abitanti comportamenti inconsueti.

20 Venerdì

Blocco 181 s.1: produzione Sky Original, con Salmo tra i protagonisti e produttore creativo e supervisore musicale; al centro la storia di tre giovani, Bea divisa tra la fedeltà alla sua famiglia e alla sua gang e la voglia di cambiare vita e due amici Ludo e Mahdi uniti come fratelli. Su Sky Atlantic/NOW

24 Martedì

Serata One Chicago: tornano con i restanti episodi inediti Chicago Med s.7, Chicago PD s.9 e Chicago Fire s.10; su Sky Serie/NOW

Sky e NOW Maggio 2022, le serie tv che proseguono

Come ogni mese anche a Maggio diverse serie tv proseguono e spesso terminano sui canali Sky e in streaming su NOW, finendo così disponibili con cofanetto completo on demand. Vediamo quali sono le serie di cui vedremo nuovi episodi inediti nel corso del mese di Maggio.

Venerdì 13 termina la seconda stagione di Diavoli, la terza anche se non ufficiale, sembra molto probabile

la terza anche se non ufficiale, sembra molto probabile Martedì 17 termina la sesta stagione di Outlander , la settima è già in produzione

, la settima è già in produzione Giovedì 19 termina Halo s.1 in versione originale; lunedì 23 ultimo episodio doppiato, la serie è stata rinnovata

s.1 in versione originale; lunedì 23 ultimo episodio doppiato, la serie è stata rinnovata Mercoledì 25 termina Ordinary Joe, la serie è stata cancellata

la serie è stata cancellata La domenica prosegue Magnum P.I. s.4 su FOX

Sky e NOW Maggio 2022 intrattenimento oltre la fiction

L’intrattenimento di Sky e NOW a maggio 2022 vedrà il ritorno di un titolo molto amato come 4 Ristoranti con Alessandro Borghese. Dal 15 maggio la domenica tornano le sfide tra ristoratori sotto l’occhio attento di chef Borghese, pronto come sempre a ribaltare il risultato con il proprio giudizio. Il 19 maggio su Sky Uno e NOW in streaming debutta Quelle Brave Ragazze, il racconto di un viaggio in Spagna di Mara Maionchi, Orietta Berti e Sandra Milo.

Sempre su Sky Uno molto atteso il 21 maggio il concentro di Radio Italia Live, in occasione del 40esimo compleanno di Radio Italia. Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu conducono l’evento realizzato in piazza Duomo a Milano a partire dalle 20:30 del 21 maggio. Dal 23 maggio alle 17:30 dal lunedì al venerdì su Sky Uno la nuova edizione di Matrimonio a Prima Vista Australia.

Tra i titoli di Sky Arte il 3 maggio La Maddalena, un documentario dedicato alla mostra su Maria Maddalena a Forlì; il 6 maggio La Legge del Terremoto, docu-film di Alessandro Preziosi giovanissimo testimone del terremoto in Irpina, che racconterà vari sismi che hanno stravolto l’Italia. Domenica 15 maggio Van Gogh – I Girasoli un docufilm che esplora i misteri che circondano alcuni dei suoi dipinti; il 18 maggio Franco Battiato – Il Tributo, le riprese del concerto dell’Arena di Verona del settembre 2021; il 23 maggio Arte vs Mafia.

Su Sky Documentaries il 1° maggio il documentario Conor McGregor: Notorius; sabato 14 Una Squadra film documentario sulla nazionale italiana di Tennis che vinse la Coppa Davis nel 1976; il 17 maggio per la Giornata internazionale contro l’omofobia, Cured un film che attraverso materiale d’archivio racconta la campagna che portò all’eliminazione dell’omosessualità tra le malattie mentali. Tra i programmi del mese di Sky Nature, Hurricane un viaggio all’inseguimento dei fenomeni devastanti che colpiscono la terra; Borealis il 22 maggio un viaggio nel cuore della foresta boreale.