Il primo mese del 2021 di TIMVision mostra come la piattaforma stia sempre più evolvendo diventando un punto di riferimento per contenuti dedicati alla realtà per quanto riguarda le produzioni originali, lasciando agli altri la realizzazione dei prodotti di finzione. Così l’appuntamento più interessante sul fronte seriale di gennaio è in realtà di dicembre: infatti il 30 dicembre alle ore 17:00 in contemporanea con il rilascio USA su Amazon, saranno inserite su TIMVision le 10 ultime puntate della sesta stagione di Vikings.

Ideata e scritta da Micheal Hirst, la serie ha conquistato il pubblico mondiale raccontando le gesta prima di Ragnarr Lothbrok poi dei suoi figli, fondendo realtà storica e finzione.

Il mese di gennaio di TIMVIsion porterà anche altri contenuti come la docu-serie Uniche sulle calciatrici della serie A Femminile, cartoni animati come Pimpa pensati per i più piccoli e la produzione Scuola TIMVision con pillole quotidiane dedicate ai bambini della scuola primaria.

Il Calendario delle serie tv su TIMVision tra dicembre e gennaio