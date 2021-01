Il mese di Febbraio porta su TIMVision un’attesa novità in esclusiva: la quarta stagione di The Good Fight con episodi a rilascio settimanale. Purtroppo però a causa del Covid la produzione è stata bloccata dopo 7 episodi non riuscendo a terminare la stagione prevista. Le storie lasciate in sospeso saranno completate nella prossima quinta stagione.

Oltre a delle speciali Masterclass nel corso del mese è inserita nel catalogo di TIMVision Plus anche Extant una serie tv durata solo due stagioni con Halle Berry nei panni di un’astronauta alle prese con un mistero ultraterreno. Per il resto il catalogo è già stato arricchito da reality, talent e documentari di Discovery+, inclusi da poche settimane nel costo dell’abbonamento mensile.

Il Calendario delle serie tv su TIMVision a Febbraio 2021

Il 28 gennaio è stato inserito il cofanetto completo di Medium, serie tv composta da 7 stagioni con Patricia Arquette nei panni di una donna che ha il potere di vedere eventi passati o futuri utili per risolvere casi criminali.

9 – Extant, drama sci-fi in due stagioni con Halle Berry protagonista, prodotto dalla Amblin di Steven Spielberg; al centro la storia di un'astronauta che dopo 13 mesi nello spazio torna sulla terra scoprendo di essere incinta, senza avere alcuna idea di come possa essere successo visto che era sola nello spazio.

9 – Mastercalss di Maestro.it (solo la prima lezione è inclusa le altre sono a pagamento), per imparare i segreti della Pittura, della Poesia della Recitazione, della Scrittura, del Fumetto, dello spettacolo

18 – The Good Fight, episodi settimanali per la quarta stagione di The Good Fight, proseguono le avventure degli avvocati di Chicago, anche in questi episodi l'attenzione è tutta puntata sull'attualità e su come i più potenti possano condizionare anche la giustizia.

26 – On Dance le Masterclass, ideata da Roberto Bolle una serie di lezioni di maestri di ballo che guidano lo spettatore in un'esclusiva masterclass di un diverso stile di ballo (solo la prima lezione è inclusa le altre sono a pagamento).

Cartoni animati annunciati in arrivo nel mese: