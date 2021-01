Star su Disney+: le nuove serie tv in uscita a Febbraio dall’inedita Big Sky al cofanetto di Grey’s Anatomy

Il 23 febbraio il mondo di Disney+ si espande. Nel catalogo della piattaforma troveremo una nuova sezione chiamata Star e dedicata al pubblico più “adulto” con l’arrivo di film, documentari e serie tv sia inediti che “datati” del vasto mondo Disney che include ABC Signature, 20th Tv, FX, Hulu.

Un ampliamento che comporterà un aumento del prezzo dell’abbonamento di 2 € nella versione mensile o di 20 € in quella annuale passando a 8.99€ e 89.99€. I nuovi prezzi saranno in vigore dal 23 febbraio ma chi ha già un abbonamento annuale o mensile potrà godere dei contenuti Star senza alcun incremento fino al primo rinnovo successivo al 22 agosto. Naturalmente con questa aggiunta viene introdotto il sistema del parental control per delimitare i titoli che i più piccoli possono vedere.

Oltre ai titoli già annunciati nelle scorse settimane come Big Sky e Love Victor tra gli inediti, Lost e Desperate Housewives tra i cofanetti, arrivano alcune sorprese come Godfather of Harlem il crime drama con Forest Whithaker ed Helstrom. Tra i cofanetti si segnalano Grey’s Anatomy fino alla stagione 16, tutto Scandal, Alias, tutte le stagioni di 24 e i suoi spinoff, I Griffin, Buffy, X-Files, black-ish, Modern Family e tanto altro ancora. L’arrivo di Star mostra la potenza del gruppo Disney portando titoli amati dal pubblico e lanciando una sfida ancora più forte a Netflix e Amazon Prime Video. A partire da marzo Disney+ dovrebbe essere disponibile su Sky Q e dovrebbero essere lanciate delle offerte dedicate.

Le serie tv inedite su Star dal 23 febbraio

Di seguito le serie tv ancora inedite in Italia e che arrivano come “Star Original” dal 23 febbraio, probabilmente avranno un rilascio settimanale degli episodi, in particolare Big Sky che è ancora in onda su ABC negli USA.

Big Sky , creata da David E. Kelley per ABC negli USA, un thriller drama con al centro le indagini sulla sparizione di due ragazze che porta alla luce un sistema più ampio;

, creata da David E. Kelley per ABC negli USA, un thriller drama con al centro le indagini sulla sparizione di due ragazze che porta alla luce un sistema più ampio; Helstorm, serie Marvel per Hulu cancellata dopo una sola stagione

serie Marvel per Hulu cancellata dopo una sola stagione Godfather of Harlem , con Forest Whitaker, prodotta da ABC Signature per Epix negli USA; al centro la storia del boss Bumpy Johnson che negli anni ’60 dopo dieci anni di prigione trova il suo quartiere in rovina controllato dalla mafia italiana e per risolvere la situazione stringe un patto con Malcolm X

, con Forest Whitaker, prodotta da ABC Signature per Epix negli USA; al centro la storia del boss Bumpy Johnson che negli anni ’60 dopo dieci anni di prigione trova il suo quartiere in rovina controllato dalla mafia italiana e per risolvere la situazione stringe un patto con Malcolm X Love Victor , di Hulu spinoff di Tuo, Simon, un ragazzo in una nuova scuola e in una nuova città cerca di capire se stesso e la propria identità sessuale

, di Hulu spinoff di Tuo, Simon, un ragazzo in una nuova scuola e in una nuova città cerca di capire se stesso e la propria identità sessuale Solar Opposites, serie animata di Hulu

Le serie tv in catalogo