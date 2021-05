Il mese di giugno su Sky e NOW in streaming vede proseguire e in molti casi terminare, le serie tv iniziate nelle settimane precedenti come Grey’s Anatomy, Station 19, This Is Us, Intergalactic ma non mancano gli arrivi interessanti sia in prima visione che on demand. Infatti nello Sky Box Sets e nel catalogo NOW torneranno la miniserie Sharp Objects e le 7 stagioni di Veep, capolavoro di comicità che fa sempre bene scoprire o ri-vedere.

Sul fronte delle novità i fari sono tutti puntati in particolare su Omicidio a Easttown – Mare of Easttown miniserie con una Kate Winslet che entra prepotentemente nell’elenco delle candidate ai prossimi premi dedicati alle serie tv. Ambientata in una piccola cittadina in cui tutti si conoscono, la miniserie segue le indagini sulla scomparsa di una ragazzina e su un omicidio mentre Mare prova a ricostruire i cocci della sua vita.

Grande attesa anche intorno alla miniserie Alfredino – Una storia italiana, che sarà trasmessa in due parti da Sky Cinema lunedì 21 e 28 giugno. La miniserie ricostruisce la tragedia di Vermicino avvenuta 40 anni fa quando Alfredino Rampi cadde in un pozzo artesiano e i (vani) tentativi di salvarlo tennero tutta Italia con il fiato sospeso. Oltre all’inevitabile aspetto emotivo, la miniserie punta a raccontare anche le falle organizzative della tragedia che diedero il via alla costruzione della Protezione Civile italiana.

Il calendario delle serie tv su Sky e Now a Giugno 2021

NB: le serie tv dei canali Premium sono disponibili in streaming su Infinity, i canali non sono in live streaming su Now; le serie Sky Atlantc e Fox sono in live streaming su Now e disponibili on demand

1 Martedì – Sharp Objects , miniserie – On Demand

Kate Winslet protagonista di un’intensa miniserie nei panni di una detective di un piccolo centro in cui tutti si conoscono alle prese con problemi personali e con l’indagine su un omicidio e sulla scomparsa di una ragazza. I due casi saranno collegati?

9 Mercoledì – The Leftovers – On Demand

– On Demand 15 Martedì – Veep la serie completa On Demand

Nuova serie tv inglese, dopo che una massiccia esplosione solare getta il mondo e il Regno Unito nel caos, nasce la commissione Cobra formata dai vertici del paese e chiamata a gestire l’emergenza e a proteggere la popolazione.

19 Sabato – Animals s.1/3 – On Demand

Miniserie che ripercorre la tragedia di Alfredino Rampi morto in un pozzo artesiano a Vermicino nei pressi di Roma, 40 anni fa. Oltre l’evento, la serie si soffermerà sulle sue conseguenze politico-sociali e sulla nascita della protezione civile

24 Giovedì – Capitaine Marleau FoxCrime

Here and Now (stagione unica) On Demand

Proseguono nel corso del mese: