Sky e Now: le nuove serie tv di Aprile

Scenari catastrofici e soprannaturali, mondi antichi e storie contemporanee faranno compagnia al pubblico nel mese di aprile su Sky e NOW. Trenta giorni particolarmente ricchi di novità e ritorni graditi come sicuramente sarà quello di Grey’s Anatomy che riprende con l’episodio crossover con Station 19, il suo spinoff.

Il mese si apre con l’arrivo di Vikings on demand e con l’accensione del canale dedicato alla serie in attesa di mandare in onda dal 7 aprile gli episodi conclusivi della serie. Il mese di Sky Atlantic è arricchito dall’arrivo di una nuova produzione originale della piattaforma, Anna serie tratta dal romanzo di Niccolò Ammaniti, realizzata dallo stesso autore. E per la prima volta per una produzione originale Sky tutti gli episodi saranno subito disponibili on demand. Al centro una storia distopica ambientata in una Sicilia, in un mondo privo di adulti uccisi da un misterioso virus.

1

Altro titolo molto atteso del mese Sky e NOW è The Nevers serie ambientata in una Londra Vittoriana con al centro un gruppo di donne che sviluppano delle abilità sovraumane e si ritrovano ad affrontare diversi nemici e una missione che potrebbe cambiare il mondo. La serie è stata sviluppata da Joss Whedon anche se poi ha lasciato il progetto per problemi personali. Il mese di Aprile è davvero molto ricco tra gli altri titoli in arrivo troveremo The Resident, This is us, Prodigal Son, Manifest con la terza stagione a 20 giorni dagli USA, e ancora l’ultima stagione di Shameless, i nuovi episodi di Law & Order: SVU e tanto altro ancora.

1

Il calendario delle serie tv su Sky e Now ad Aprile 2021

NB: le serie tv dei canali Premium sono disponibili in streaming su Infinity, i canali non sono in live streaming su Now; le serie Sky Atlantc e Fox sono in live streaming su Now e disponibili on demand

1 – Vikings 6B on demand, in onda con appuntamento settimanale dal 7 aprile; inoltre il canale 111 sarà dedicato a tutta la serie.

6B on demand, in onda con appuntamento settimanale dal 7 aprile; inoltre il canale 111 sarà dedicato a tutta la serie. 3 – Fear the Walking Dead s.6 su MTV alle 22:50

s.6 su MTV alle 22:50 12 – The Nevers s.1 su Sky Atlantic in contemporanea USA notturna alle 3 e in replica alle 22:15 in versione originale con sottotitoli; dal 19 aprile la versione doppiata alle 21:15

s.1 su Sky Atlantic in contemporanea USA notturna alle 3 e in replica alle 22:15 in versione originale con sottotitoli; dal 19 aprile la versione doppiata alle 21:15 12 – Barry s.1 su Sky Atlantic alle 23:15, arriva la comedy di e con Bill Hader, con Harry Winkler; al centro la storia di un sicario che scopre la passione per la recitazione

s.1 su Sky Atlantic alle 23:15, arriva la comedy di e con Bill Hader, con Harry Winkler; al centro la storia di un sicario che scopre la passione per la recitazione 13 – Shameless s. 11 su Premium Stories

Legacies s. 3 su Premium Stories

s. 11 su Premium Stories s. 3 su Premium Stories 14 – This is Us s.5 (dal quinto episodio) su Fox alle 21:50

s.5 (dal quinto episodio) su Fox alle 21:50 17 – The Goldbergs s. 8 su Premium Stories alle 22

s. 8 su Premium Stories alle 22 18 – Snowfall s.4 su Fox alle 21:50

Bob Hearts Abishola s.2 Premium Stories alle 22

s.4 su Fox alle 21:50 s.2 Premium Stories alle 22 19 – Prodigal Son su Premium Crime (riprende dal settimo episodio)

Manifest s.3 Premium Stories (a 18 giorni dagli USA)

All Rise s.2 Premium Stories alle 22:00

su Premium Crime (riprende dal settimo episodio) s.3 Premium Stories (a 18 giorni dagli USA) s.2 Premium Stories alle 22:00 20 – Station 19 su Fox (riprende dal sesto episodio crossover)

Grey’s Anatomy su Fox (riprende dal settimo episodio crossover) alle 21:50

su Fox (riprende dal sesto episodio crossover) su Fox (riprende dal settimo episodio crossover) alle 21:50 21 – Law & Order: SVU s.22 Premium Crime (prima parte di episodi poi prosegue in autunno)

s.22 Premium Crime (prima parte di episodi poi prosegue in autunno) 22 – L’uomo di Casa s.9 su Fox

s.9 su Fox 23 – Anna (miniserie) Sky Atlantic, la serie tratta dal romanzo di Ammaniti

(miniserie) Sky Atlantic, la serie tratta dal romanzo di Ammaniti 25 – Magnum P.I. s.3 su Fox riparte dal nono episodio

su Fox riparte dal nono episodio 28 – The Resident s. 4 su Fox riparte dal nono episodio

Cosa prosegue nel corso del mese: