Le nuove serie tv su Netflix a Novembre hanno i vestiti eleganti da indossare alla corte della Regina Elisabetta, sono colorate d’amore e di Natale, ci faranno ballare e viaggiare con la testa e con il cuore. Tra fiction, documentari e cartoon anche il mese di Novembre su Netflix è ricco di novità seriali da non perdere.

Il fiore all’occhiello, la punta di diamante è sicuramente la quarta stagione di The Crown, l’ultima in cui il ruolo della Regina è affidato a Oliva Colman. Una stagione che ci catapulta negli anni ’80 e ci introduce personaggi fondamentali per la storia contemporanea come Margaret Thatcher (interpretata da Gillian Anderson) e Diana Spencer (Emma Corrin).

Lo spirito globale della piattaforma si respira con le sue serie tv anche in questo mese di Novembre su Netflix, con l’arrivo di un mystery horror egiziano come Paranormal, ma anche con una divertente storia romantica Love & Anarchy tra amore e tradimenti, che arriva dalla fredda Svezia. Per chi fosse ancora indietro, o l’avesse recuperata da poco, da questo mese su Netflix si troverà la sesta e ultima stagione di Le Regole del Delitto Perfetto – How To Get Away With Murder un modo per dare una conclusione alla storia di Annalise Keating e della sua classe di futuri avvocati.

Non si vive di sola fiction e nel catalogo di Netflix a novembre arrivano anche talent, reality e docu-serie: racconti a puntate che appassionano raccontando la realtà. Come Carmel: chi ha ucciso Maria Marta? una storia degna di un giallo, che ripercorre l’omicidio di questa donna inizialmente ritenuto un incidente, una caccia al colpevole che terrà tutti col fiato sospeso. Gli appassionati di musica country (forse pochi fuori dagli USA) si appassioneranno con Country Ever After ma gli amanti della musica in generale non si perderanno il documentario dedicato a Shawn Mendes, icona della musica di oggi.

Anche a Novembre su Netflix vengono accontentati i gusti di tutti, diamo un’occhiata insieme a quello che c’aspetta.

Il calendario delle serie tv su Netflix a Novembre