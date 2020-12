Il catalogo delle serie tv in arrivo a dicembre su Infinity oltre a veder proseguire titoli iniziati nei mesi scorsi in parallelo con i canali Premium e disponibili per 28 giorni in streaming come All Rise, Batwoman, Young Sheldon e con la stesa formula riprenderanno i nuovi episodi di Bob Hearts Abishola e debutterà la terza stagione di A.P. Bio tra le comedy più divertenti degli ultimi anni. A.P. Bio ci porta nell’improbabile liceo dove un professore di Harvard caduto in disgrazia passa dalla filosofia alla biologia, le sue giornate le trascorre cercando il modo di fare successo e non insegnando ai poveri ragazzi del corso avanzato di biologia.

Arrivano su Infinity anche le 3 miniserie di Strike adattamento dei romanzi di Robert Galbraiht pseudonimo dietro cui si cela J.K. Rowling. Il personaggio di Cormoran Strike nato dalla penna della “mamma” di Harry Potter, è un investigatore privato tormentato e senza una gamba ma dal fiuto impeccabile. Il suo rapporto con la segretaria/assistente/collaboratrice, Robin, è l’anima della serie in parallelo ai casi chiamato a risolvere.

Appena sarà disponibile vi consigliamo di recuperare Prodigal Son una serie tv dall’animo procedurale con i casi da risolvere puntata dopo puntata ma con una forte componente orizzontale legata ai protagonisti. Al centro della storia c’è un profiler figlio di un famoso serial killer che avrà bisogno dell’aiuto del padre per capire se stesso e continuare a risolvere i casi. L’ultimo giorno dell’anno sarà possibile trascorrerlo in compagnia di Veronica Mars: arriva nel catalogo la quarta stagione il sequel/revival realizzato lo scorso anno e che riporta Veronica a indagare su uno strano caso che mette a repentaglio l’economia della città.

Il calendario delle serie tv a dicembre su Infinity

N.B.: su Infinity vengono inseriti sia cofanetti con stagioni complete di una serie tv, che gli episodi settimanali delle serie in onda sui canali Premium disponibili su Sky (digitale, satellite e fibra con differenti pacchetti)