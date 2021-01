Mese “stellare” per Disney+ che dal 23 febbraio aggiunge il brand Star a Pixar, National Geographic, Marvel, Star Wars. Grazie a Star si amplia notevolmente il catalogo della piattaforma streaming con titoli prodotti da 20th Tv, FX, Hulu sia inediti come Big Sky, Love Victor e Helstorm o da catalogo come Alias, Buffy, Lost, Grey’s Anatomy e molto altro ancora (qui per saperne di più). Questo porterà a un aumento del costo dell’abbonamento, dal 23 febbraio i nuovi iscritti pagheranno 8.99 € al mese o 89.99 € l’anno mentre per i vecchi abbonati l’aumento scatterà dal 22 agosto.

Prosegue per tutto il mese di febbraio l’appuntamento con WandaVision, un nuovo episodio ogni venerdì per la prima serie tv originale Marvel della piattaforma di streaming. Il 12 febbraio arriva la stagione 31 de I Simpson mentre dal 23 grazie a Star arrivano anche I Griffin e American Dad per rimanere nel mondo delle serie animate per adulti. Interessante novità il 26 febbraio con l’arrivo di La Leggenda di Frozen corto animato ambientato in una foresta incantata furi Arendelle. Sempre dal 26 arrivano i corti Mickey Go Local in cui Topolino e i suoi amici esplorato Singapore e la Malesia raccontandone cibo, tradizioni, architettura e paesaggi.

Il calendario delle serie tv su Disney + a Febbraio