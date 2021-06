Nove Perfetti Sconosciuti con Nicole Kidman dal 20 agosto su Amazon Prime Video

Doppio colpo per Amazon Prime Video che dopo aver acquisito i diritti di trasmissione internazionali di Nine Perfect Strangers – Nove Perfetti Sconosciuti, ne annuncia il rilascio per il 20 agosto, a 2 giorni di distanza dalla distribuzione in USA e Canada. Saranno caricati in streaming i primi 3 episodi con rilascio settimanale per i successivi. L’attesa per la miniserie è molto alta visto il gruppo di lavoro che vi partecipa che spesso fa rima con successo.

Protagonista e produttrice è infatti la “non” sconosciuta Nicole Kidman, la sceneggiatura è di David E.Kelley già dietro Big Little Lies, prodotto sempre con Blossom Film e Made Up Stories di Bruna Papandrea. Accanto a Kidman anche Mellisa McCarthy, Bobby Cannavale, Luke Evans, Regina Hall giusto per citare un po’ di “sconosciuti”. La miniserie è composta da 8 episodi e Amazon ha iniziato a stuzzicare il palato dei fan con una serie di foto.

Nove Perfetti Sconosciuti in ritiro spirituale

Basata sul romanzo di Liane Moriarty Nove Perfetti Sconosciuti – Nine Perfect Strangers (per dare ampia scelta rispetto alla lingua da seguire) racconta la storia di (come è facile prevedere) nove sconosciuti, dalle vite frenetiche e perennemente stressati che si ritrovano in un ritiro in una sorta di spa in cui viene promesso loro di ritrovare un nuovo equilibrio interiore. Guarigione e trasformazione interiore sono gli obiettivi di questo centro wellness guidato dalla direttrice Masha (Kidman), una donna la cui missione è quella di ritemprare le loro menti e i loro corpi.

Visto che difficilmente potranno essere 8 episodi su un centro benessere, i 9 sconosciuti non sanno quello a cui vanno incontro e ciò che li aspetterà una volta varcate le soglie del centro. Gli episodi saranno diretti da Jonathan Levine e oltre Melissa McCarthy che torna in un ruolo nelle serie tv dopo l’esperienza di Mike & Molly (e Una Mamma per Amica), troviamo Luke Evans, Tiffany Boone, Bobby Cannavale, Melvin Gregg, Regina Hall, Manny Jacinto, Asher Keddie, Michael Shannon, Grace Van Patten e Samara Weaving.