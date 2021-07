Notte azzurra la vittoria stasera su Rai1, ecco gli ospiti

Dopo la sbornia di ieri sera a seguito dello straordinario successo della Nazionale azzurra che ha vinto la Coppa europa per nazioni a Londra proprio a casa della sua sfidante nell’atto conclusivo di Euro 2020, ovvero la titolata nazionale d’Inghilterra, i festeggiamenti continuano stasera su Rai1 con il programma Notte azzurra la vittoria.

In diretta dall’auditorium del foro italico in Roma, teatro in queste settimane del programma di Rai sport Notti europee, Serena Autieri, conduttrice del programma del mattino della prima rete “Dedicato” e Marco Lollobrigida conduttore dell’appuntamento sportivo di seconda serata di Rai1 di queste settimane, saranno i padroni di casa di questa festa azzurra.

Un programma questo che avrà una finestra presso la casa degli azzurri, ovvero l’hotel Parco dei principi, stasera teatro dei festeggiamenti dei giocatori della nazionale azzurra campione di Europa. Il programma giunge al termine di una giornata entusiasmante per la squadra diretta da Roberto Mancini che è stata ricevuta dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella presso il Quirinale e dal Presidente del consiglio Mario Draghi a Palazzo Chigi.

Vediamo però insieme quale sarà il menu della serata partendo dagli ospiti che saranno presenti presso l’auditorium del foro italico in Roma. Fra gli altri possiamo anticiparvi, in una scaletta che è in continuo aggiornamento, Flavio Insinna, Gigi Marzullo e Lino Banfi. Ci saranno poi dei collegamenti con alcuni dei grandi campioni di calcio del passato, fra gli altri citiamo Fulvio Collovati e Demetrio Albertini, anche se il vero clou della serata sarà appunto la finestra aperta ed esclusiva sulla festa degli azzurri alla quale Rai1 è l’unica invitata.

Per la parte musicale della serata poi collegamento con il grande Andrea Bocelli, che è stato protagonista della cerimonia inaugurale di Euro 2020 dallo stadio Olimpico in Roma con un emozionante “Nessun dorma” dalla Turandot di Giacomo Puccini, con quel “Vincerò” che ha portato fortuna alla nostra Nazionale.

L’appuntamento dunque è per questa sera a partire dalle ore 21:25 per Notte azzurra la vittoria con Serena Autieri e Marco Lollobrigida in diretta su Rai1.