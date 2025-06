“Non vuole tradire Maria De Filippi”, Malgioglio dice no a Mara Venier?

Domenica In è il programma più chiacchierato di questi ultimi giorni. Con la chiusura stagionale dei palinsesti c’è fermento intorno ai ciò che sarà trasmesso dopo l’estate. Ed è ormai chiaro a tutti: qualcosa in bolle in pentola per la nuova edizione del programma della Tv pubblica. Le voci su un possibile rinnovamento del popolare contenitore domenicale della Rai si susseguono incessantemente e sembra proprio che l’obiettivo sia quello di dare nuova linfa allo storico format, capitanato da decenni da Mara Venier.

Secondo i rumors la conduttrice dal prossimo anno potrebbe essere affiancata da volti noti dello spettacolo in un’ottica più corale e contemporanea. Tra i nomi circolati, uno ha acceso in particolare l’interesse degli addetti ai lavori e dei telespettatori: quello di Cristiano Malgioglio

L’istrionico paroliere e volto televisivo è tornato al centro del dibattito dopo che alcune indiscrezioni lo hanno dato per certo nel cast fisso del programma Rai. La sua presenza accanto a Mara Venier rappresenterebbe una mossa interessate, in grado di dare un’impronta più vivace, colorata e musicalmente forte alla trasmissione. A rafforzare il quadro, è arrivata anche la voce su un coinvolgimento di Gabriele Corsi, a cui potrebbe invece essere affidata una rubrica musicale in formato quiz.

Cristiano Malgioglio non ci sta

Sembrava tutto pronto per l’annuncio ufficiale, ma qualcosa lo ha impedito. Secondo quanto riportato da La Repubblica, ci sarebbe un ostacolo tutt’altro che secondario all’arrivo di Malgioglio in Rai la domenica pomeriggio. Un ostacolo fatto non di contratti o palinsesti, ma di fedeltà.

Pare infatti che Malgioglio, ormai presenza fissa al serale di Amici, non sia intenzionato ad accettare la proposta della Rai per non entrare in conflitto con Maria De Filippi. Se è vero che il suo impegno nel talent show di Canale 5 inizia solo nella fase finale, è altrettanto vero che il programma va in onda per mesi proprio alla stessa ora di Domenica In, rendendo impossibile per il cantautore apparire in entrambi i programmi senza creare tensioni.

Cristiano, legato professionalmente e affettivamente alla De Filippi, non vorrebbe dare adito a malintesi o sembrare “infedele” alla regina di Mediaset, che gli ha sempre riservato spazio e fiducia. Nel frattempo, è arrivata la conferma della sua presenza anche nella prossima edizione di Tale e Quale Show, dove siederà nuovamente in giuria accanto a Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi. Dunque, mentre l’ipotesi Rai sembra perdere forza, Malgioglio continua a essere una pedina centrale nel mosaico televisivo italiano, con ruoli cuciti su misura per lui.

A completare un periodo d’oro per l’artista, c’è anche il ritorno sulle scene musicali con il brano estivo Alè Alè, realizzato in collaborazione con il gruppo Gente De Zona. Una hit che promette di far ballare e che conferma la sua vitalità artistica a tutto tondo.