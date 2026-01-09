Perché oggi 9 gennaio non va in onda È sempre Mezzogiorno: quando torna la Clerici

Piccola variazione nel palinsesto di Rai 1 nella giornata di oggi, venerdì 9 gennaio 2026. Il consueto appuntamento con È sempre mezzogiorno, il cooking show condotto da Antonella Clerici, non andrà in onda per lasciare spazio a un evento istituzionale importante. La stessa conduttrice aveva anticipato lo stop al termine della puntata di ieri, salutando il pubblico con un arrivederci a lunedì e spiegando i motivi della pausa improvvisa.

Giorgia Meloni al posto di Antonella Clerici

Al posto del programma culinario che da anni accompagna il mezzogiorno degli italiani, Rai 1 trasmetterà in diretta la Conferenza Stampa di inizio anno della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L’evento, ormai diventato una tradizione annuale come sottolineato dalla stessa Premier con le parole “abbiamo insieme dato vita a una nuova tradizione”, si terrà nell’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati ed è organizzato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti in collaborazione con l’Associazione della stampa parlamentare.

Durante la conferenza, che rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dell’anno politico italiano, Giorgia Meloni terrà il suo discorso alla Nazione per poi rispondere a circa 40 domande formulate dai giornalisti accreditati.

40 domande a Giorgia Meloni

I riflettori saranno puntati sui principali temi di attualità che stanno caratterizzando l’agenda politica nazionale e internazionale: dalla situazione in Medioriente alla manovra economica, dal referendum sulla giustizia agli ultimi sviluppi della crisi ucraina. Non mancheranno domande sul blitz di Donald Trump in Venezuela, sulla sorte di Alberto Trentini e sulla tragica strage avvenuta la notte di Capodanno a Cras-Montana.

Anche Eleonora Daniele con il suo Storie Italiane terminerà la puntata in anticipo rispetto al consueto orario per permettere il collegamento con la conferenza stampa della Premier, che si preannuncia particolarmente lunga e ricca di spunti di approfondimento.

Quando torna È sempre mezzogiorno

È sempre mezzogiorno tornerà regolarmente in onda da lunedì 12 gennaio con la consueta programmazione e con tutte le ricette e gli ospiti che il pubblico di Rai 1 ama e apprezza da anni.

Lo stop di oggi, seppur breve, permetterà anche agli addetti ai lavori di risolvere definitivamente il problema del riscaldamento guasto nello studio, che nelle ultime puntate ha fatto soffrire il freddo alla Clerici e a tutta la sua squadra in uno dei mesi più rigidi dell’anno.

In realtà Antonella Clerici sarà in onda anche domani con il ritorno in palinsesto di The Voice Kids.