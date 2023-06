Un ibrido tra Il Cantante Mascherato e Drag Race Italia: si potrebbe sintetizzare così Non sono una signora, lo show con la conduzione di Alba Parietti in prima serata su Rai 2 dopo una serie infinita di rinvii.

Il programma sarebbe stato posticipato ufficialmente per non sovrapporlo alla trasmissione di Milly Carlucci su Rai 1: a differenza del format di origine sudcoreana qui a gareggiare non sono baby alieni, bensì delle drag queen dietro le quali si nascondono dei personaggi famosi.

A scovare le loro identità una giuria vip aka gli indagatori del glitter ovvero Cristina D’Avena, Mara Maionchi, Sabrina Salerno e Filippo Magnini. La giuria tecnica è invece formata da drag queen di professione come Vanessa Van Cartier, Maruska Starr ed Elecktra Bionic.

Catwalk sui tacchi e lip sync (performance consistente nel far finta di riprodurre una canzone muovendo le labbra): chi fa peggio è costretto a svelare la sua identità.

E proprio le identità costituiscono un punto forte dello show: per fortuna non si tratta della solita compagnia di giro. Nella prima puntata per esempio i concorrenti che hanno dovuto rivelarsi sono stati Rocco Siffredi, Lorenzo Amoruso, Patrizio Rispo e Sergio Muniz. Il primo in particolare all’indomani dello svelamento ha pronunciato un bel discorso contro l’omofobia, mentre il secondo ha sciaguratamente spoilerato chi fosse sul suo profilo Instagram.

Non è nemmeno facile riconoscere gli stessi personaggi: le drag queen sono truccate in maniera impeccabile, portando in scena degli outfit come se fossero professioniste di lungo corso. E tutti i concorrenti hanno preso molto seriamente la sfida, garantendo performance di buona qualità.

OK GLI INVESTIGATORI DEL GLITTER, UN QUARTETTO BENE ASSORTITO

Anche il quartetto dei giudici è molto ben assortito rispetto agli investigatori vip de Il cantante mascherato. Se nella trasmissione di Milly Carlucci Francesco Facchinetti è autorizzato a sparare nomi a caso, qui solo Cristina D’Avena si limita a fare il nome di Cristiano Ronaldo.

Il limite più evidente di Non sono una signora è tuttavia il forte ritardo con il quale della messa in onda. Uno dei vip ad un certo punto ipotizza l’identità di Enrico Montesano. “Montesano è impegnato“, sentenzia Alba Parietti, evidentemente quando era nota la partecipazione dell’attore a Ballando con le Stelle. E proprio la conduttrice ha fatto un po’ di fatica in questo kick off, dimostrandosi troppo legata al gobbo.