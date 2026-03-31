Non solo Bosnia-Italia, dove vedere in TV e streaming Svezia-Italia Under 21

Il calcio italiano è in fermento, con due eventi che catturano l’attenzione degli appassionati. Da un lato, la nazionale maggiore, guidata da Gennaro Gattuso, affronta la Bosnia nella finale dei playoff per l’accesso ai Mondiali 2026. Dall’altro, l’Under 21, sotto la guida di Silvio Baldini, scende in campo per la partita di qualificazione agli Europei di categoria contro la Svezia. Entrambe le sfide si presentano come fondamentali, ma non bisogna dimenticare che la partita tra Svezia e Italia Under 21, pur non essendo sotto i riflettori principali, è un banco di prova importante per il futuro del calcio italiano.

Svezia-Italia Under 21, in palio punti decisivi

Il match Svezia-Italia Under 21 è l’occasione per i giovani azzurri di mettere in mostra le proprie qualità a livello europeo. L’Italia è sempre tra le favorite per la qualificazione alla fase finale degli Europei, ma per riuscirci dovrà battere una Svezia che non ha mai smesso di crescere e di investire sui propri talenti. Il commissario tecnico, chiamato a guidare la selezione, ha un compito arduo: creare una squadra che non solo sappia gestire le difficoltà tattiche, ma che anche riesca a esprimere un calcio moderno e offensivo.

Il match, che si disputerà presso la Boras Arena, rappresenta una prova di maturità per il gruppo. Si tratta di un vero e proprio passaggio che può dire molto sul cammino che la squadra percorrerà verso la qualificazione. Il valore di questa sfida è elevato, anche se non godrà dell’attenzione mediatica che invece avrà la finale dei playoff per il Mondiale con la Bosnia.

Come seguirla in TV e streaming

Per chi non vuole perdersi nemmeno un minuto della partita Svezia-Italia Under 21, la diretta sarà trasmessa su Rai 2 alle 18:30. Per chi preferisce seguire il match in streaming, l’opzione è Raiplay, l’app ufficiale della Rai, che permetterà di guardare la partita comodamente da tablet, smartphone o PC.

Seppur lontano dai riflettori della nazionale maggiore, il match della formazione Under 21 è un’opportunità da non sottovalutare. La squadra di Baldini ha il potenziale per stupire e, a distanza di anni, potrebbero essere proprio alcuni di questi giovani giocatori a diventare i nuovi volti della nazionale maggiore. Insomma, anche dietro le quinte del grande calcio, l’Italia continua a costruire il suo futuro.