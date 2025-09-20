“Non riesco a parlare, scusatemi”. Il dramma dell’attrice de La Forza di una donna, la malattia e poi il lutto

Il suo sguardo magnetico e il sorriso che incanta milioni di spettatori ogni anno. Ma, ora, anche le sue lacrime, la sua storia dolorosa. Özge Özpirinççi è diventata una delle attrici più amate dal pubblico internazionale grazie al suo ruolo da protagonista in La forza di una donna. La serie turca, che ha emozionato migliaia di telespettatori, l’ha consacrata come una delle voci più potenti della televisione turca, ma ora la talentuosa attrice è pronta a rivelarsi ancora di più, raccontando la sua storia a cuore aperto.

Sabato 20 settembre alle 16.30, Özge è stata ospite nel salotto di Verissimo, il celebre programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Un’occasione imperdibile per i suoi numerosi fan italiani, che hanno avuto finalmente l’opportunità di scoprire il lato più intimo della star turca.

La carriera di Özge ha preso il volo nel 2017, quando ha ottenuto il ruolo che l’ha catapultata sotto i riflettori: la determinata Bahar nella serie La forza di una donna. Interpretando una madre forte e resiliente, l’attrice ha commosso il pubblico turco prima e quello europeo poi, diventando un simbolo di coraggio e speranza.

Lontana dai riflettori del gossip, Özge è nota per la sua riservatezza, ma la sua vita privata è altrettanto affascinante. La sua relazione con l’attore Burak Yamantürk, iniziata nel 2013 e culminata nel matrimonio nel 2021, è solida e felice. La coppia ha una figlia, Mercan, che ha 4 anni e che, come ogni madre può immaginare, è la sua fonte di gioia più grande. Prima di Burak, Özge ha avuto una relazione con Engin Altan Düzyatan, ma oggi la sua vita sentimentale è completamente dedicata alla sua famiglia, che rappresenta il suo porto sicuro.

Il triste racconto

Özge Özpirinççi, famosa per il suo ruolo di Bahar nella serie La forza di una donna, è stata la prima ospite della puntata di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Durante l’intervista, l’attrice ha aperto il suo cuore e raccontato momenti dolorosi della sua vita privata, mettendo in luce la sua vulnerabilità e la sua profonda sensibilità.

Özge ha raccontato con grande emozione della scomparsa del padre, avvenuta un anno fa a causa della Sla, la sclerosi laterale amiotrofica, una malattia devastante e difficile da affrontare. Con voce rotta dall’emozione, l’attrice ha dichiarato: “Ho perso mio padre per colpa della Sla”. Le lacrime non sono riuscite a trattenersi mentre ripercorreva quel momento così doloroso della sua vita. La morte di suo padre, un uomo che le era molto caro, ha segnato un capitolo difficile della sua esistenza, ma la sua determinazione a mantenere vivo il ricordo del genitore è evidente nelle sue parole.

“Anche nella mia vita quotidiana cerco sempre di ricordarlo e spesso di farlo ricordare a mia figlia Mercan”, ha spiegato, parlando del suo desiderio di trasmettere alla figlia il ricordo del nonno. “Le chiedo se si ricorda il suo nonno subacqueo e le parlo di quanto suo nonno le avesse voluto bene. Ecco, cerco di raccontarle sempre dei momenti che passavamo insieme. Cerco sempre di tenere vivo il suo ricordo perché durante la sua malattia il desiderio che avevo era proprio questo, di tenere vivo il ricordo.”

Con voce tremante, Özge ha fatto una pausa, singhiozzando mentre continuava a raccontare il dolore che prova ogni volta che pensa a suo padre. “Fa male” ha ripetuto più volte, asciugandosi le lacrime. La sua sincerità e la sua emozione hanno commosso il pubblico.