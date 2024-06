Un film-tv tratto da una storia vera e dall’autrice di uno dei libri di self-help più venduti al mondo: Non preoccuparti delle piccole cose, in onda questa sera, mercoledì 19 giugno 2024, alle 21:20 su Raidue, è il racconto di una donna che ha saputo rialzare la testa dopo la perdita del marito, proseguendone il lavoro e diventando una motivatrice tra le più famose negli Stati Uniti. Volete saperne di più? Siete nel posto giusto: proseguite nella lettura!

Non preoccuparti delle piccole cose, la trama

Kristine Carlson (Heather Locklear) conduce una vita perfetta: sposata con Richard (Jason MacDonald), cura la casa e si occupa delle figlie Jazzy (Natasha Bure) e Kenna (Ella Dorsch). Richard è uno psicologo autore di numerosi libri: con la moglie ha scritto “Non preoccuparti delle piccole cose”, libro diventato un best-seller.

Richard, però, muore prematuramente nel 2006, mentre si trova in volo, per un’embolia polmonare. Kristine si ritrova da sola, a doversi occupare delle figlie ed a pensare al loro futuro. Scopre che il marito le ha lasciato una somma di denaro sufficiente solo per qualche mese.

Il tutto, mentre le due figlie attraversano una fase difficile della loro vita: Jazzy si disinteressa agli studi e rimane incinta, mentre Kenna è vittima di bullismo a scuola. Non solo: Brianna (Emily Rose), l’assistente di Richard, vorrebbe prenderne il posto e scrivere lei i prossimi libri del brand.

Kristine decide che è il momento di rimboccarsi le maniche e, seguendo i consigli che le diede Richard, di proseguirne l’attività iniziando a scrivere nuovi libri all’interno della serie “Non preoccuparti delle piccole cose”, rivolti alle donne, alle madri e agli adolescenti.

Nel frattempo, una tempesta rischia di distruggere la casa di Kristine e delle sue figlie, e Jazzy scopre di avere un coagulo simile a quello del padre: la famiglia si riunisce, mette da parte le avversità e riesce, insieme, ad affrontare questo difficile momento.

I libri di Kristine, intanto, scalano le classifiche americane: la donna è riuscita a proseguire il lavoro del marito, diventando un’autrice di best-seller richiestissima in televisione e protagonista di numerose convention, in cui dispensa consigli su come essere sereni senza preoccuparsi, appunto, delle piccole cose.

Non preoccuparti delle piccole cose, il cast

Nel cast del film-tv spicca la presenza di Heather Locklear, attrice nota per aver interpretato Amanda in Melrose Place. Presente anche Natasha Bure, figlia di Candace Cameron, attrice vista ne Gli amici di papà e nel sequel Le amiche di mamma.

Heather Locklear è Kristine Carlson;

è Kristine Carlson; Jason MacDonald è Richard Carlson;

è Richard Carlson; Natasha Bure è Jazzy Carlson;

è Jazzy Carlson; Ella Dorsch è Kenna Carlson;

è Kenna Carlson; Emily Rose è Brianna;

è Brianna; Rob Moran è Zach Avery;

è Zach Avery; Tyler Merritt è Tim;

è Tim; Candace West è Jo;

è Jo; James J. Fuertes è Randy;

è Randy; Russell Thomas è Bentley Renwick.

Non preoccuparti delle piccole cose, la storia vera

Il film-tv racconta la storia vera di Kristine Carlson, moglie di Richard, psicologo e scrittore di successo. I due insieme avevano scritto nel 1997 il libro “Don’t sweat the small stuff”, in italiano “Non perderti in un bicchiere d’acqua” (edito da Bompiani), che ha venduto milioni di copie nel mondo.

Nel 2006 Richard Carlson muore improvvisamente. Kristine decide di proseguirne l’attività di scrittore, pubblicando altri libri della serie “Don’t sweat the small stuff” (inediti in Italia). Nel 2007 fu ospite di Oprah Winfrey, dove raccontò la propria storia: il pubblico non rimase indifferente, rendendo i libri di Kristine Carlson dei best-seller. Ad oggi, Carlson ha pubblicato nove libri della serie, più numerosi prodotti di merchandising e un sito web. L’autrice ha cominciato, poi, a tenere delle conferenze per spiegare il metodo con cui consiglia a tutti di vivere più serenamente.

Dove vedere Non preoccuparti delle piccole cose in streaming?

Oltre che durante la messa in onda su Raidue, è possibile vedere Non preoccuparti delle piccole cose in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.