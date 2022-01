Le indagini del Vicequestore Zonin (Vittoria Puccini) potranno anche giungere a conclusione con l’ultima puntata, ma questo non vuol dire per forza che Non mi lasciare 2, seconda stagione del crime targato Raiuno con Puccini ed Alessandro Roja, non si faccia. Il format, d’altra parte, ben si presta a raccontare altre storie, quindi non è un’ipotesi da scartare. Siete curiosi di saperne di più? Proseguite nella lettura!

Non mi lasciare 2 si farà?

Per ora, la Rai non si è espressa in merito ad una seconda stagione della fiction. Gli ascolti delle prime tre serate hanno avuto una media di 4,2 milioni di telespettatori (18,7% di share), forse un po’ sotto le aspettative ma sicuramente buoni, considerato che la serie propone un tema -gli abusi sui minori tramite il web- non facile e non da tv generalista. Anche per questo, la Rai potrebbe decidere di proseguire in questo racconto ed ordinare una seconda stagione.

Non mi lasciare 2, quando inizia?

Come sempre, bisognerebbe tenere conto degli impegni degli attori protagonisti, in primis Vittoria Puccini. Considerato che di solito ci vogliono un paio di anni, la seconda stagione potrebbe andare in onda nel 2024. Se la produzione fosse più rapida, non è da escludere la messa in onda nel 2023.

Non mi lasciare 2, la trama

Difficile esprimersi sulla trama: diciamo che il finale della prima stagione chiuderà il caso su cui sta indagando la protagonista, ma potrebbe lasciare delle porte aperte per un seguito. Oppure, la seconda stagione potrebbe semplicemente raccontare un nuovo caso da affrontare per Elena Zonin e la sua squadra, magari in un’altra città. Sarebbe un modo non solo per scoprire meglio il passato della donna, ma anche per capire come evolverà il suo rapporto con il suo ex Daniele (Roja).

Non mi lasciare 2, il cast

Fermo restando che un’eventuale seconda stagione dovrebbe avere ancora come protagonista Vittoria Puccini, il cast potrebbe cambiare totalmente -nel caso di cambio location- oppure restare lo stesso. Rivedremmo quindi Roja, ma anche Sarah Felberbaum (Giulia), Maurizio Lombardi (Ernesto), Sandra Ceccarelli (Serena), Massimo Rigo (Vincenzo), Ivan Zerbinati (Augusto), Eugenio Franceschini (Luigi) e Federica Girardello (Emilia).

Non mi lasciare 2, location

Se la prima stagione è stata girata a Venezia (facendo diventare la serie la prima ad essere interamente ambientata nella città veneta), non è detto che possa esserlo anche la seconda. Il format della serie, infatti, potrebbe vedere la protagonista andare in una nuova città per indagare su un nuovo caso e salvare nuovi ragazzi. Un modo, questo, anche per ambientare la serie in altre città italiane poco note al mondo della fiction.

Non mi lasciare 2, dove vederlo?

Se la seconda stagione dovesse essere realizzata, la sua messa in onda avverrà su Raiuno, mentre in streaming andrà su RaiPlay, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie, dove è possibile rivedere la prima stagione.