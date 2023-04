Non è l’Arena sostituito da Demi Moore. Domenica La7 rimanda il film Un colpo perfetto

Il dopo Giletti si chiama Demi Moore. Domenica sera, infatti, La7 manderà in onda il film Un colpo perfetto, produzione del 2007 diretta da Michael Radford che vede nel cast anche Michael Caine.

La pellicola andrà a coprire il buco lasciato scoperto improvvisamente da Non è l’Arena, cancellato di punto in bianco nella giornata di ieri dai palinsesti della rete diretta da Andrea Salerno.

Si tratta evidentemente di una corsa ai ripari abbastanza improvvisata, con la scelta di un film già ampiamente replicato (l’ultima volta in autunno).

E’ probabile che la soluzione dei ‘movie’ venga riproposta anche nelle future settimane. Da valutare tuttavia la posizione di In Onda, appuntamento dell’access prime time del weekend costretto a chiudere alle 21.10 proprio per passare il testimone in orario a Non è l’Arena. Logica porterebbe a pensare ad un allungamento del talk con David Parenzo e Concita De Gregorio, magari fino alle 22, così poi da cedere la linea al film di turno che garantirebbe una copertura perlomeno fino a mezzanotte.

La notizia della sospensione della trasmissione di Giletti continua nel frattempo a tenere banco. Lo stesso conduttore in queste ore è stato intercettato da Valerio Staffelli di Striscia la notizia per l’inevitabile consegna del Tapiro. “Bisogna chiedere a Cairo il perché mi abbiano mandato via, forse l’ha fatto perché sono juventino”, ha affermato il giornalista. Che poi ha scherzato aprendo ad un possibile approdo a Mediaset.