Oggi, martedì 28 settembre 2021, a partire dalle ore 11:30, si terrà la conferenza stampa di presentazione della quinta edizione di Non è l’Arena, il programma di approfondimento giornalistico condotto da Massimo Giletti, in onda su La7.

La quinta edizione di Non è l’Arena andrà in onda a partire da mercoledì 29 settembre, alle ore 21:15, su La7, in diretta dagli Studios International di via Tiburtina, in Roma.

La grande novità di quest’edizione è il giorno di messa in onda che non sarà più la domenica ma il mercoledì, come pubblicato da TvBlog in anteprima.

TvBlog, quest’estate, ha anche svelato, sempre in anteprima, i cambiamenti nella redazione del programma condotto da Massimo Giletti.

Nel corso di quest’estate, sono andati in onda due speciali di Non è l’Arena. Il primo è stato Abbattiamoli – Chi ha voluto le stragi di Cosa Nostra?, trasmesso lo scorso 10 giugno, riguardante le stragi che portarono alla trattativa Stato-Mafia, raccontate da un punto di vista inedito. Il secondo, invece, è andato in onda lo scorso 3 agosto, interamente dedicato al caso delle due ragazze violentate da quattro giovani, dopo una notte in discoteca, avvenuto in Sardegna nel luglio di due anni fa.

Nei promo, andati in onda in queste settimane e girati all’interno dell’Arena di Verona (dove Giletti, quest’estate, ha preso parte all’RTL 102.5 Power Hits Estate 2021), il conduttore sottolinea il cambio di giorno di messa in onda, anticipando, però, che il programma manterrà le proprie caratteristiche:

Non è l’Arena cambia giorno ma noi non cambiamo le nostre idee.

Oltre allo spostamento al mercoledì, anche la durata sarà diversa rispetto agli anni passati (circa un’ora in meno).

Non è l’Arena: la conferenza stampa in diretta

Durante la conferenza stampa, interverranno, tra gli altri, Massimo Giletti e il direttore di La7, Andrea Salerno.

TvBlog seguirà la conferenza stampa in tempo reale a partire dalle ore 11:30.