“Non doveva succedere”, disastro a 4 Ristoranti: tutta colpa di Borghese

Sono trascorsi dieci anni dalla prima messa in onda di 4 Ristoranti su Sky. Si tratta infatti di uno dei format televisivi più seguiti del palinsesto e, condotto da Alessandro Borghese, ha raggiunto un traguardo molto importante diventando a tutti gli effetti tra i prodotti più in voga. Tra gli elementi che lo contraddistinguono ci sono anche le “liti” che avvengono ad ogni puntata e che sono spesso oggetto di chiacchiericcio. Durante uno scorso appuntamento, è avvenuto un “disastro” che al momento sta anche facendo il giro della rete.

Cosa è successo a 4 Ristoranti

In una puntata del reality, Alessandro Borghese ha chiesto alla ristoratrice Clea quando si sarebbero conosciuti lei e lo chef Alessio, e la giovane donna è stata subito colta dall’emozione. “Ci conosciamo da un anno, da poco più che stiamo insieme“, ha ammesso lei. “Ah, sei la fidanzata!” – ha esordito Borghese – “Buono che lavorate insieme, è bello“. A quel punto, la commozione è stata così tanta che le si è rotto il tappo della bottiglia di vino che era intenta ad aprire. “Scusate“, ha subito detto lei. Il conduttore ha così sdrammatizzato: “L’emozione porta ogni tanto anche a rompere i tappi“.

E lei: “Quando mi nominate Alessio, che è il mio compagno, ovviamente il mio cuore inizia a battere. Torno subito“. “Può succedere, ma non deve succedere“, ha detto la voce fuori coro. Dopodiché la protagonista del “disastro” si è giustificata in tutti i modi e si è poi sfogata con il suo compagno: “Ovviamente non dovevo rompere il tappo. Ero presa dall’emozione perché Alessandro Borghese mi ha chiesto se eravamo fidanzati, allora mi sono emozionata sentendo il tuo nome, chef“.

Il giovane Alessio, chef del ristorante, ha replicato scherzando: “Io scaldo l’anima qui. Io faccio questo effetto a Clea, la mando in confusione in continuazione, dalla mattina alla sera“. Il video ha fatto subito il giro della rete, anche perché si è tratta di un momento molto chiacchierato. Non sono infatti mancati i numerosi commenti da parte degli utenti del web. “Siamo esseri umani, può capitare“, ha scritto un fan del programma. E ancora: “Capita e può capitare, come può capitare che sappia di tappo il vino e non è colpa di chi serve il vino”, “Succede, non sono errori questi”.