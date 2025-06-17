“Non arrivavo a fine mese”: Graziano commuove ad Affari Tuoi con la sua storia, la sua partita però destabilizza De Martino

Il concorrente, tra i più amati dei pacchisti, svolge la professione di venditore ambulante di arrosticini. Proviene da Atri e ha deciso di giocare con la moglie, la bella Melinda che è collaboratrice scolastica. La coppia ha due bambini, Emanuele e Mariasole. Il pacco preso alla ruota è il numero 11. Una volta fatta questa scoperta è il momento di verificare quale sia la specialità della serata. Entra in scena il simpaticissimo Thanat per mostrarla a tutti. Si tratta di una bottiglia del vino rosso di Montepulciano.

Il primo tiro della serata è rivolto alla Sardegna con il 7 ove era celato lo 0. Scatta immediatamente il balletto con la coreografia guidata dallo stesso Graziano. Ci si sposta in Molise con il 2 ove erano celati 5 euro. Ci si dirige in Basilicata, con il 18, dalla new entry Poppea che è in cera di un’occupazione. E lì vi erano 200 euro. Ci si dirige in Umbria con il 15 e prosegue l’eliminazione dei pacchi blu. Difatti se ne vanno solo 100 euro. Con il quinto tiro si chiama il pacco 16, legato a questo giro al Lazio. Qui si nascondevano 500 euro. Ultimo tiro dei sei e si va in Trentino Alto Adige con il 14. Scappano 20.000 euro che, tuttavia, non fanno tanta paura.

La sua partita fino a qui, come ha sentenziano Stefano, è stata un capolavoro. Chiama il Dottore e il concorrente chiede un’offerta che sarà di 41.000 euro. Una cifra molto interessante ma il tabellone è ancora troppo ricco per accettarla. L’assegno viene dunque prontamente tritato prima di procedere ai tre prossimi tiri.

E’ la volta del Piemonte con il 19 dove si nascondevano 10.000 euro. Tocca ora alla Toscana con il 17. E la festa è grande quando si scopre che conteneva la bottiglia di Montepulciano. Ora si spera di trovare il mitico Gennarino e per realizzare questo sogno ci si dirige in Emilia Romagna con l’8. E qui scatta la prima doccia fredda della giocata visto che se ne vanno 200.000 euro.

Richiama lo Squalo che adesso propone un cambio che, sulla carta, potrebbe essere favorevole come sostiene Graziano. Tuttavia, almeno per il momento, vuole dare ulteriore fiducia al suo pacco, dunque rifiuta. Si va in Sicilia con il 6 e sfumano 30.000 euro. Piccolo momento Zen grazie al mantra e ci si butta a capofitto in Campania con il 9. Sfuggono 50.000 euro. Si punta adesso alla Liguria con il 20 e il clima in studio si fa gelido visto che vi erano i tanto agognati 300.000 euro.

Graziano dall’Abruzzo toppa alla Regione Fortunata e torna a casa a mani vuote

Risuona il telefono rosso mentre siamo a quattro pacchi rossi e sempre dello stesso numero i blu. L’assegno ora è di 20.000 euro che non viene preso in considerazione. L’unico tiro al momento a disposizione è per la Valle D’Aosta con l’1. In quel pacco c’erano 5.000 euro. Altra telefonata e viene messo su un metaforico vassoio d’argento un cambio che viene accettato. Si cambia con il 13 che era della Puglia. Si decide di aprire l’11 che era in precedenza del giocatore e qui la delusione è tantissima quando, una volta spacchettato, si nota che vi erano ben 100.000 euro.

Il Dottore fa giocare e pescare a carte Graziano, tra un cambio e l’offerta. Esce quella relativo al primo ma lui dice no. Chiama adesso il pacco numero 3, legato alle Marche. Altra lacrimuccia dal momento che vi erano 75.000 euro. E’ la volta del 5, quello della Calabria. 20 euro che strappano un sorriso. La moglie chiama la Lombardia con il 4 e se ne vanno 15.000 euro. A questo punto si apra il pacco del concorrente e si scopre che conteneva 1 euro.

Si deve necessariamente giocare alla Regione Fortunata e provare inizialmente a portarsi a casa 100.000 euro. Si opta per la Puglia ma non è lei. Si dimezza il montepremi e si eliminano molte regioni. Prima di dare una risposta si chiede consiglio a Lupo e a Thanat. Alla fine si opta per la Lombardia ma non è la scelta giusta. E così Graziano torna a casa a mani vuote.