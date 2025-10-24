La prima puntata della serie è andata in oda giovedì 23 ottobre e ha subito appassionato il pubblico, quanto durerà: cosa si deve sapere

Noi del Rione Sanità: cast, trama, quante puntate sono e le anticipazioni

Noi del Rione Sanità ha debuttato su Rai 1 giovedì 23 ottobre in prima serata, la sere prodotta da Rai Fiction, Mad Entretainment e Rai Com, diretta da Luca Miniero, è ispirata alla storia vera di don Antonio Loffredo, parroco del quartiere di Napoli, il Rione Sanità, dove è ambientato il racconto.

La fiction si ispira alla storia di don Antonio, che nel 2006 ha fondato una cooperativa sociale per trasformare il quartiere napoletano, da sempre ritenuto tra i più difficili del capoluogo campano, in un centro culturale e turistico, organizzando tantissime iniziative per i giovani del rione e riuscire così a levarli dalla strada. La serie Noi del Rione Sanità è composta da sei episodi, che andranno in onda due alla volta per tre appuntamenti serali.

Noi del Rione Sanità, chi sono i protagonisti: tutte le anticipazioni

A interpretare don Giuseppe Santoro, personaggio che si ispira a don Antonio Loffredo è Carmine Recano, attore napoletano noto per il suo ruolo in Mare Fuori. Ma il cast della nuova serie di Rai 1 ha tanti altri volti conosciuti, come Nicole Grimaudo che vestirà i panni di Manuela, ex del parroco. Ci sono poi Bianca Nappi, Vincenzo Nemolato, Tony Laudadio, Giovanni Ludeno e Chiara Celotto.

Nella prima puntata di Noi del Rione Sanità – che è possibile guardare su Raiplay – abbiamo visto don Giuseppe in azione, prete visionario che è intenzionato a cambiare davvero la vita dei ragazzi del quartiere attraverso lo sport, l’arte e la cultura. Il parroco arriva in un momento drammatico, per celebrare il funerale di un ragazzo ucciso in un episodio di criminalità e si troverà subito a dover affrontare la malavita, la dispersione scolastica, tutti temi attuali in tanti quartieri disagiati d’Italia. Nel secondo episodio don Giuseppe decide di avviare una scuola di teatro e incontra la sua ex Manuela, madre di una bambina di nome Matilde. Anche qui il protagonista affronta le tensioni tra i giovani, molti dei quali iniziano a muovere i primi passi nel mondo della criminalità organizzata, agitazioni che terminano con l’omicidio di Sante.

I prossimi due episodi di Noi del Rione Sanità andranno in onda giovedì 30 ottobre e gli ultimi due giovedì 6 novembre, il racconto di don Giuseppe proseguirà con altri episodi che descrivono una realtà cruda, brutale e purtroppo radicata totalmente nel territorio. Carmine Recano, in un’intervista, ha raccontato che per lui vestire l’abito talare è stata un’esperienza molto intensa, che ha compreso come sia un impegno di grande pazienza e dedizione.

Noi del Rione Sanità è una storia di coraggio, ambientata nel vero quartiere della Sanità, porta sul piccolo schermo il lato originale della città partenopea, che non ha nulla a che vedere con i tanti luoghi comuni che gravitano attorno ad essa – la pizza, pulcinella e Maradona per intenderci – e che vuole sottolineare la storia di una persona, don Antonio Loffredo, che è sceso in campo in prima persona per salvare tanti giovani dalla malavita, per far comprendere loro che dietro i guadagni facili promessi dalle file della camorra, ci sono solo due finali possibili: la morte o l’arresto. Così questa serie Rai, che ha già ottenuto un grande successo nella sua prima puntata, promette di essere emozionante e coinvolgente.