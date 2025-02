A meno di una settimana dall’inizio del Sanremo delle polemiche preconfezionate e dei gossip, Noemi si prepara a calcare il palco del Teatro Ariston per l’ottava volta in carriera, presentando la canzone Se t’innamori muori, singolo di lancio anche del nuovo album della cantautrice romana dal titolo Nostalgia.

TvBlog ha preso parte alla conferenza stampa di presentazione dei nuovi progetti di Noemi che, a proposito di polemiche, nella serata dedicata ai duetti e alle cover, condividerà il palco con un altro chiacchieratissimo nome di questo 75esimo Festival, Tony Effe.

Noemi non teme le polemiche e rilancia con un invito al trapper romano a prendere parte al prossimo evento di Una. Nessuna. Centomila, la fondazione che si occupa di promuovere i finanziamenti ai centri antiviolenza. Come ricordiamo, l’ex componente della Dark Polo Gang è accusato sovente di misoginia nei suoi testi. Di seguito, le dichiarazioni di Noemi riguardante il duetto in Tutto il resto è noia di Franco Califano:

Sono molto contenta di questo duetto. La poesia ha contagiato Tony Effe, ho sentito il suo pezzo di Sanremo. Nella vita delle persone, ci sono momenti di metamorfosi. Io avevo voglia di cantare un pezzo di Califano che è la perfetta sintesi tra me e Tony. Nicolò è un ragazzo che ha il suo vissuto e, di lui, mi piace la sua grande schiettezza. È un artista controverso e intavolare un discorso anche con la parte controversa della musica è bellissimo. Dobbiamo avvinarci alle cose che non capiamo. Mi sono sentita in dovere di fare questa cosa. Le canzoni sono come una sceneggiatura di un film. Serve la leggerezza di interpretare i testi di certe canzoni. Non dobbiamo negargli la possibilità di presentarsi al pubblico con una nuova poesia. Credo nella libertà di espressione. Se qualcuno è contrario, è giusto che lo dica. Facendo parte della Fondazione Una. Nessuna. Centomila., non ho preso questa decisione a cuor leggero. Il nome di Tony Effe non va ripulito. Mi piace l’idea di sostenere il cambiamento di una persona. Mi piacerebbe portare Tony al palco di Una. Nessuna. Centomila.

Il pezzo che Noemi presenterà in gara è co-firmato anche da uno dei co-conduttori di quest’edizione, Mahmood (legittimo chiedersi se ci sarà qualche polemica anche su questo), e da Blanco. La cantante si è soffermata soprattutto sul titolo molto diretto della canzone:

Mi piace il titolo di questo pezzo. È un titolo coraggioso, sembra un titolo di un film di Quentin Tarantino, è un titolo che attira l’attenzione. È una frase che non si dice facilmente ma racconta bene l’atmosfera della canzone. È stata scritta da persone incredibili che si sono connesse molto bene con me. Ci sono dei passaggi di melodia che sento profondamente miei. È una qualità dei grandi autori, quella di fare cose su misura. Alcune cose presenti nella canzone mi ricordano delle chiacchierate che ho fatto con Mahmood, un mio caro amico.

Se t’innamori muori parla dell’incapacità di vivere appieno i propri sentimenti:

In alcune dinamiche, le strategie lasciano il tempo che trovano. Quando abbiamo il coraggio di vivere i nostri sentimenti, abbiamo paura di morire, perché non dipende più tutto da noi. Questa fragilità ci dà la possibilità di capire chi siamo e di vivere fino in fondo. È un pezzo molto potente. Frasi come “Ti stringerei fino ad odiarti” sono pesanti. Fa capire come non ce la sentiamo fino in fondo a vivere un’emozione. Spero che la forza di questo discorso venga percepita.

In questa sua nuova avventura sanremese, Noemi sarà accompagnata dalla Gialappa’s Band che sarà presente sui profili social dell’artista:

Sono contenta perché quest’anno avrò con me dei compagni di avventura pazzeschi che sono i Gialappi. È la prima volta che loro collaborano con un artista che va a Sanremo. Loro commenteranno tutto con il loro stile. Siamo tutti molto fan della Gialappa’s, raccontano la tv con uno spirito critico e divertente che a noi piace. Sono fortissimi. Chissà cosa diranno, spero che non mi mettano in imbarazzo! Loro sono ingestibili. Li amo da sempre. Hanno lanciato personaggi incredibili. La loro è una comicità di qualità. Fare la conduttrice a Gialappashow è stata una bella esperienza, quasi teatrale.

A Sanremo, infine, Noemi porterà il suo cane che appare anche nella cover del suo nuovo album:

Porterò il mio cane a Sanremo perché la pet therapy fa sempre bene!