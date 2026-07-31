Noemi, aggiornamenti dall’ospedale dopo l’incidente sul palco: “devo stare ferma, per questo sto ancora in ospedale”

Noemi è in ospedale e ha iniziato la riabilitazione dopo la caduta dal palco di domenica 19 luglio, durante un concerto a San Salvo Marina, in provincia di Chieti. L’incidente l’ha costretta a fermare il tour, curare diverse lesioni e rivedere gli impegni dal vivo. Nelle ultime ore, parlando con La Repubblica, la cantante ha raccontato le sue condizioni senza giri di parole: “Non mi posso tirare su dal letto”, ha detto. Poi, però, ha aggiunto: “Poteva andare peggio”.

La caduta dal palco a San Salvo Marina e il ricovero con collare e tutore

La sera del 19 luglio, durante l’esibizione a San Salvo Marina, Noemi è caduta dal palco davanti al pubblico. Alcuni spettatori hanno ripreso la scena e il video dell’incidente è finito rapidamente sui social, dove in poche ore si sono moltiplicati i messaggi dei fan e le prime domande sulle sue condizioni.

Dopo il trasferimento in ospedale, sono arrivate le immagini con il collare ortopedico, le fasciature e poi il tutore al polso. Segni evidenti: non era una semplice botta presa durante un concerto. Anche dal ricovero, Noemi ha continuato a parlare con il suo pubblico nel modo che le è più naturale: diretto, ironico, senza troppa retorica. Si è mostrata sui social mentre commentava meme e battute nate dopo la caduta. Una leggerezza voluta, certo. Perché dietro il sorriso, come ha spiegato lei stessa, ci sono dolore, immobilità e un recupero che richiederà tempo.

La diagnosi: acetabolo fratturato, quinta vertebra scheggiata e riabilitazione

La diagnosi parla di frattura dell’acetabolo, la cavità del bacino in cui si inserisce la testa del femore, e di quinta vertebra scheggiata. “Per fortuna la frattura dell’acetabolo non è scomposta, in trenta giorni il callo osseo si dovrebbe ricostruire”, ha spiegato Noemi a La Repubblica. È una buona notizia, dentro un quadro comunque serio: una frattura non scomposta, di solito, permette un recupero meno complicato rispetto a lesioni che richiedono interventi più pesanti. Ma le indicazioni restano nette: riposo, immobilità e controlli. La cantante è ancora in ospedale proprio perché deve restare ferma.

“Non mi posso tirare su dal letto, ho anche la quinta vertebra scheggiata, faccio riabilitazione”, ha raccontato. Poi la frase che dice molto del suo modo di affrontare queste ore: “Però dai, poteva andare peggio”. Parole semplici, quasi per alleggerire. Senza però nascondere il peso del momento. La riabilitazione è già cominciata e sarà decisiva per capire quando potrà tornare davvero sul palco, senza forzare i tempi.

Il messaggio di Noemi tra ironia, salute mentale e sostegno dei fan

Parlando dell’incidente, Noemi ha scelto di andare oltre la cronaca della caduta. “Io ho potuto parlare con leggerezza di quello che mi è successo perché c’è rimedio”, ha confidato. Da lì, il discorso si è spostato su qualcosa di più profondo: la fragilità, la solitudine, i momenti in cui ci si sente senza appigli. Per la cantante, “si cade davvero quando si attraversano momenti di sconforto, quando si è soli, senza una rete di affetti, di vicinanze”. Il riferimento è anche alla salute mentale, un tema affrontato con parole misurate.

“I guai veri sono quelli legati alla sanità mentale, ai problemi seri di salute, quelli che ti guardi allo specchio e non sai come andrà a finire”, ha detto. Poi ha mandato “un abbraccio gigantesco” a chi sta vivendo una difficoltà importante. Ha citato anche Imam al-Shafi’i: “La salute è una corona invisibile che solo chi sta male riesce a vedere”. Una frase che molti fan hanno rilanciato online, insieme ai messaggi di sostegno per il suo recupero.

Tour rinviato: date annullate, biglietti validi e possibile ritorno il 16 agosto

L’incidente sul palco ha avuto conseguenze immediate anche sul calendario dei concerti. Alcune date sono state rinviate, altre annullate, in attesa che le condizioni di Noemi permettano un rientro sicuro. I biglietti acquistati per gli appuntamenti riprogrammati resteranno validi per le nuove date, come comunicato dagli organizzatori. Non sarà invece possibile recuperare il concerto del 26 luglio a Iglesias, al Disco Italia Live di piazza Quintino Sella, né quello del 3 agosto a Circello, in provincia di Benevento, al Parco San Vito: entrambe le date risultano annullate.

Il prossimo appuntamento in calendario è quello del 16 agosto a Bisacquino, in provincia di Palermo. Noemi, con un po’ di scaramanzia, ha preferito dire che “dovrebbe tornare” sul palco, evitando annunci troppo netti. Una prudenza comprensibile: tutto dipenderà dall’evoluzione della frattura e dalla risposta alla riabilitazione. Il tour dovrebbe poi proseguire in autunno con due concerti nei teatri: il 14 dicembre al Teatro degli Arcimboldi di Milano e il 22 dicembre all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Per ora la priorità è una sola: guarire bene, senza bruciare le tappe.