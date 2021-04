Anche le teen star crescono. Cercando di scappare dal mondo delle serie e dei film che strizzano l’occhio ai più giovani, Noah Centineo alla soglia dei 25 anni, decide di fare il grande passo cambiando genere ma non contenitore. Dopo la trilogia di film di To All The Boys (Tutte le volte che ho scritto ti amo, PS Ti Amo Ancora e Tua per Sempre), l’ex protagonista di The Foster è stato scelto per il ruolo principale di un crime thriller ordinato in 8 episodi da Netflix.

La serie che ha il titolo provvisorio di Graymail, termine usato per riferirsi alle minacce che mettono a rischio segreti di stato, la serie è scritta da Alexi Hawley che ne sarà anche showrunner e produttore insieme allo stesso Centineo. E per l’attore amato dai giovanissimi il salto nel mondo “adulto” è triplo visto che come nuovo progetto ha scelto un crime scritto da un maestro del procedurale “leggero” da generalista come Hawley, seppur riletto in chiave Netflix.

Hawley è stato infatti tra gli sceneggiatori di Castle e The Following ed è il creatore di The Rookie attualmente alla terza stagione negli USA su ABC e in Italia su Rai 2. Secondo quanto riporta deadline la nuova serie tv Netflix vedrà Noah Centineo nei panni del protagonista un giovane avvocato che lavora alla CIA che si ritrova coinvolto in un’intricata vicenda internazionale dai risvolti politici, quando una collaboratrice dell’agenzia, minaccia di rivelare segreti di stato a meno che l’agenzia non l’aiuti a risolvere un caso criminale di cui è accusata.

Doug Liman regista e produttore di film come la saga Bourne e Mr & Mrs Smith, sarà produttore della serie con la sua Hypnotic. Centineo sarà nell’estate 2022 al cinema accanto a Dwayne Johnson con il film Black Adam. Per Netflix, dopo la trilogia che ha fatto vincere all’attore un MTV Movie Awards, la serie ancora senza titolo, è un modo per mantenere un volto noto tra i suoi abbonati, ancora presente sulla piattaforma.